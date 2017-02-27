|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:13
+
Балашов 5.10 говорил что все баксы надо менять на гривны и курс будет около 25 до 2023. Может осенью уже не будет девальвации?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:14
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
аха-ха
Уронили Мишку на пол ))
20/23...
Трусят валютных хомячков))
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
То что было в 2017 или 16 или еще каком-то году можно забыть....
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Уронили Мишку на пол ))20/23...
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
не было в 2017 24.95 - 25.5 был минимум! И взорвали не после 15, а 31 числа. Но вы на тот год не смотрите - в этом так не будет. Вспомните 2015 - тогда бакс до 7 октября падал!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
GDV29 написав: Alex2007 написав: KOKS написав:
походу стабиль до осени..
Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.
Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...)
?
Я лично их вообще не жду и не ждал в этом году.
А вот в прошлом - да...
- но это тоже уже не важно.
Просто наблюдаю за этим всем и вижу что никак не уймутся.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
Alex2007 написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
аха-ха
Уронили Мишку на пол ))
20/23...
Трусят валютных хомячков))
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
То что было в 2017 или 16 или еще каком-то году можно забыть....
тенденция идет 4 года в подряд. А осеняя девальвация - тенденция еще с 1993 году. 30 лет повторяется или 30 лет все боятся этой тенденции
т.е. по Вашему в этом году и в следующих будет по 22грн за бакс?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20
asti написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Уронили Мишку на пол ))20/23...
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
не было в 2017 24.95 - 25.5 был минимум! И взорвали не после 15, а 31 числа. Но вы на тот год не смотрите - в этом так не будет. Вспомните 2015 - тогда бакс до 7 октября падал!
я 100% не помню, просто схожу написал. 15 числа поменял по 25.6-25.9 или как-то так. Потом улетело. Но дело не в этом.
если сравнивать 2017, то тогда 25-26 будет супер стабильный курс.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20
GDV29 написав: Alex2007 написав: KOKS написав:
походу стабиль до осени..
Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.
Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...)
?
Январь//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:22
В мае нерезы купили 6 млрд.грн ( $220 млн )
июнь - 13 млрд грн ( $500 млн )
июль - 28 млрд грн ( $1,1 млрд )
1-14 августа 0,4 млрд грн ( $15 млн )
Учитывая что Минфин перевыполнил план по внутренним займам, теперь только новые выпуски в замен старого погашения.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34655
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3372 раз.
- Подякували: 7149 раз.
-
- Профіль
-
28
5
2
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:23
proftpd66
Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32
Но тенденцию (на рост) поломали еще в конце весны (если не раньше).
Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1520
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:25
Вообщем ждать до среды, 21 августа?! если нерезы не будут размещаться дальше, то можно и в среду докупить немного доллара, кто как думает?" Ведь в этот же день- в среду они не успеют конвертанутся в доллар, а только на след.день?
Востаннє редагувалось GDV29
в Чет 15 сер, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15537
|1849104
|
Чет 15 сер, 2019 14:46
Zebra
|
|6679
|1446808
|
Чет 15 сер, 2019 09:07
ЛОБ
|
|32
|6053
|
|