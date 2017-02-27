Ось де буде відповідь на всі запитання вже згодом)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запрос на пересчет курсового прогноза от Нацбанка — логичный шаг. Ведь предыдущий прогноз вряд ли будет выполнен: на конец 2019 года бизнесу обещали доллар по 29,4 грн/$. А валютный рынок ни разу не приблизился к этой отметке за полгода. Пока не очень верится, что он и близко окажется даже в критической ситуации. Даже, если держатели гривневых гособлигаций, например, сбросят наши долговые бумаги и станут массово выводить капиталы из Украины. Или же, если НАК «Нафтогаз» в сентябре начнет регулярно скупать доллар на межбанке под обеспечение отопительного сезона. В первом случае, Нацбанк обязан оперативно вернуть ограничения на межбанке и затормозить отток капитала, а во втором — запустить прямые продажи НАКу доллара из своих золотовалютных резервов.
Ось де буде відповідь на всі запитання вже згодом)
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:55
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 15.08.2019 16.08.2019
дата розрахунку 14.08.2019 15.08.2019
Долар США 2524,9317 2532,1651
После полудня гривна отыграла почти 5 копеек. Непривычно большая дневная динамика средневзвешенного говорит о том, что снижение котировок активизировало торговлю, которая продолжалась достаточно долго.
Замедлившееся до обеда снижение котировок после обеда возобновилось. Спустились еще на 4-5 копеек, уйдя ниже вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2559.82 (-28)
2018 - 2744.98 (-213)
Все еще находимся ниже минимума 2017, который был достигнут на торгах 29 августа (официальный действовал 30-го).
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:24
Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают. Под конец года будет сезонный традиционный разгон курса и 30 грн за $ в этот раз возьмем легко, потому что окажется, что бюджете дырища еще та будет.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:27
Уже вроде ниже 2016 зашли, пора третий маркер вводить)))
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:28
Что-то Минфин долго не оглашает аукцион следующий - видать решают...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:39
Вроде в первом квартале 2020 года один из пиков погашения по внешним долгам (еще один в третьем квартале). В январе с 30-ки прыжок к 25-26 ? Или покупать будут по плавающему курсу каким будет (возможно по 30-ке) ?
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