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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1802180318041805

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрос на пересчет курсового прогноза от Нацбанка — логичный шаг. Ведь предыдущий прогноз вряд ли будет выполнен: на конец 2019 года бизнесу обещали доллар по 29,4 грн/$. А валютный рынок ни разу не приблизился к этой отметке за полгода. Пока не очень верится, что он и близко окажется даже в критической ситуации. Даже, если держатели гривневых гособлигаций, например, сбросят наши долговые бумаги и станут массово выводить капиталы из Украины. Или же, если НАК «Нафтогаз» в сентябре начнет регулярно скупать доллар на межбанке под обеспечение отопительного сезона. В первом случае, Нацбанк обязан оперативно вернуть ограничения на межбанке и затормозить отток капитала, а во втором — запустить прямые продажи НАКу доллара из своих золотовалютных резервов.

Ось де буде відповідь на всі запитання вже згодом)

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... n_get_more
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 15.08.2019 16.08.2019
дата розрахунку 14.08.2019 15.08.2019
Долар США 2524,9317 2532,1651
После полудня гривна отыграла почти 5 копеек. Непривычно большая дневная динамика средневзвешенного говорит о том, что снижение котировок активизировало торговлю, которая продолжалась достаточно долго.
Замедлившееся до обеда снижение котировок после обеда возобновилось. Спустились еще на 4-5 копеек, уйдя ниже вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2559.82 (-28)
2018 - 2744.98 (-213)
Все еще находимся ниже минимума 2017, который был достигнут на торгах 29 августа (официальный действовал 30-го).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:24

  twin написав:Запрос на пересчет курсового прогноза от Нацбанка — логичный шаг. Ведь предыдущий прогноз вряд ли будет выполнен: на конец 2019 года бизнесу обещали доллар по 29,4 грн/$. А валютный рынок ни разу не приблизился к этой отметке за полгода. Пока не очень верится, что он и близко окажется даже в критической ситуации.

Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают. Под конец года будет сезонный традиционный разгон курса и 30 грн за $ в этот раз возьмем легко, потому что окажется, что бюджете дырища еще та будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:27

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 15.08.2019 16.08.2019
дата розрахунку 14.08.2019 15.08.2019
Долар США 2524,9317 2532,1651
После полудня гривна отыграла почти 5 копеек. Непривычно большая дневная динамика средневзвешенного говорит о том, что снижение котировок активизировало торговлю, которая продолжалась достаточно долго.
Замедлившееся до обеда снижение котировок после обеда возобновилось. Спустились еще на 4-5 копеек, уйдя ниже вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2559.82 (-28)
2018 - 2744.98 (-213)
Все еще находимся ниже минимума 2017, который был достигнут на торгах 29 августа (официальный действовал 30-го).



Уже вроде ниже 2016 зашли, пора третий маркер вводить)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:28

Что-то Минфин долго не оглашает аукцион следующий - видать решают...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:39

  Zebra написав:Под конец года будет сезонный традиционный разгон курса и 30 грн за $ в этот раз возьмем легко, потому что окажется, что бюджете дырища еще та будет.


Вроде в первом квартале 2020 года один из пиков погашения по внешним долгам (еще один в третьем квартале). В январе с 30-ки прыжок к 25-26 ? Или покупать будут по плавающему курсу каким будет (возможно по 30-ке) ?
tumos
 
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