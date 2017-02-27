Ось де буде відповідь на всі запитання вже згодом)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запрос на пересчет курсового прогноза от Нацбанка — логичный шаг. Ведь предыдущий прогноз вряд ли будет выполнен: на конец 2019 года бизнесу обещали доллар по 29,4 грн/$. А валютный рынок ни разу не приблизился к этой отметке за полгода. Пока не очень верится, что он и близко окажется даже в критической ситуации. Даже, если держатели гривневых гособлигаций, например, сбросят наши долговые бумаги и станут массово выводить капиталы из Украины. Или же, если НАК «Нафтогаз» в сентябре начнет регулярно скупать доллар на межбанке под обеспечение отопительного сезона. В первом случае, Нацбанк обязан оперативно вернуть ограничения на межбанке и затормозить отток капитала, а во втором — запустить прямые продажи НАКу доллара из своих золотовалютных резервов.
Ось де буде відповідь на всі запитання вже згодом)
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:55
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 15.08.2019 16.08.2019
дата розрахунку 14.08.2019 15.08.2019
Долар США 2524,9317 2532,1651
После полудня гривна отыграла почти 5 копеек. Непривычно большая дневная динамика средневзвешенного говорит о том, что снижение котировок активизировало торговлю, которая продолжалась достаточно долго.
Замедлившееся до обеда снижение котировок после обеда возобновилось. Спустились еще на 4-5 копеек, уйдя ниже вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2559.82 (-28)
2018 - 2744.98 (-213)
Все еще находимся ниже минимума 2017, который был достигнут на торгах 29 августа (официальный действовал 30-го).
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:24
Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают. Под конец года будет сезонный традиционный разгон курса и 30 грн за $ в этот раз возьмем легко, потому что окажется, что бюджете дырища еще та будет.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:27
Уже вроде ниже 2016 зашли, пора третий маркер вводить)))
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:28
Что-то Минфин долго не оглашает аукцион следующий - видать решают...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:39
Вроде в первом квартале 2020 года один из пиков погашения по внешним долгам (еще один в третьем квартале). В январе с 30-ки прыжок к 25-26 ? Или покупать будут по плавающему курсу каким будет (возможно по 30-ке) ?
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:57
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:19
Так вроде в пятницу появляется инфа ?
Блин, уронили на 15/18
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:27
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 55 838,80(57 713,80 - 1 875(+ 1 299,01)) млн.
Загальна ліквідність 55 838,80 + 9 308 - 86,7 = 65 060,10(66 691,10 − 1 631(+ 1 245,61)) млн. гривень.
Ну ось ранкова загадга і розвʼязалась!
НБУ вчора нічого не купив. Автономні чинники забрали -1 630,97 млн. грн. Підсушили готівку в оббігу додавши коррахунки на 146,24 млн. грн. Та хапнули -1 758,19 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ось і пропажа 1,5 млрд. грн.
Хочу наголосити на тому, що купівля валюти нерезидентами не веде до зміни ліквідності, якщо її продає не НБУ. Гривня лишається в ринку. Так що, гіпотіза zzzzzz о купівлі нерезидентами валюти для вивода, на купони від ОВДП, має рацію. Тільки трошки поправлю, не 2,5 млрд, а таки 1,5 млрд.грн., бо 0,9 млрд. там погашення, яке реінвестоване!
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65918,49(65924,10) млн. гривень. Сьогодні на капелютку впали.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2475,93.
Коррахунки впали. Загальна ліквідність сіла нижче середньої. Ліквідності замало для сильного росту курсу.
Доляр сьогодні підріс на 7,23(10.31) копійки від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,3216(25,2493) грн./$, та МБ закрився на рівні 25,15 /25,185 грн. за долляр.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65918,49 млн. грн., підросло на 13,81%(13,82%).
ВО
PS
Перше - ліквідность зʼїдає Мінфін, і його апетит посилиться в налоговий період.
По друге - завтра ще повернуть ліквідності на 2 521 млн. грн. двотижневого аукціону. Та таки завтра НБУ знову проводить аукціон з підтримки ліквідності і може сам налити грошей по ціні 17% річних.
По третє - це вже порушення
До чого це? Як на мене, ліквідність притримують, а курс валюти все одно росте, хоч і не дуже спритно.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:48
5 сентября заседание монетарного комитета НБУ , вероятно будет снижена ставка. Может даже на 1%
Живите своим умом!
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