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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:57
zzzzzz написав:
5 сентября заседание монетарного комитета НБУ , вероятно будет снижена ставка. Может даже на 1%
Якщо Вас цікавить моя думка, по ставці, то як на мене, вже зараз аукціони не добирають заплановане, бо зниження нижче 16,5%, на сьогодні, то забагато. Нос воротять.
Мені здається всього на 0,5 відсотка знизять, та я б, загалом, не чіпав поточну ставку до розвʼязання питання з МВФ.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:26
s0v7a
Отчасти потому и Минфин не добирает потому-что НБУ дает 17%
Вот когда НБУ будет давать 15-16% тогда для банков станет интересней ОВГЗ, даже краткосрочные.
НБУ и Минфин конкурируют за деньги.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:32
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тот самый
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:33
Если по настоящему грянет кризис,по привлекательности капиталовложения распределятся так????
1.Золото и драг. металлы.
2.Доллар.
3.Евро.
4.Недвига
5.Ценные бумаги.
Кто,как считает???
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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avoska220
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:44
avoska220
Ценные бумаги бывают разные. Бывают трежерис США а бывают акции завода Червона зирка м.Кропивницький
Живите своим умом!
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