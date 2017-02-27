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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1803180418051806

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:57

  zzzzzz написав:
5 сентября заседание монетарного комитета НБУ , вероятно будет снижена ставка. Может даже на 1%



Якщо Вас цікавить моя думка, по ставці, то як на мене, вже зараз аукціони не добирають заплановане, бо зниження нижче 16,5%, на сьогодні, то забагато. Нос воротять.

Мені здається всього на 0,5 відсотка знизять, та я б, загалом, не чіпав поточну ставку до розвʼязання питання з МВФ.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:26

s0v7a
Отчасти потому и Минфин не добирает потому-что НБУ дает 17%
Вот когда НБУ будет давать 15-16% тогда для банков станет интересней ОВГЗ, даже краткосрочные.

НБУ и Минфин конкурируют за деньги.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:32

Куда уйдёт евро, когда это все запустят, 1,05? http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если по настоящему грянет кризис,по привлекательности капиталовложения распределятся так????

1.Золото и драг. металлы.
2.Доллар.
3.Евро.
4.Недвига
5.Ценные бумаги.
Кто,как считает???
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:44

avoska220
Ценные бумаги бывают разные. Бывают трежерис США а бывают акции завода Червона зирка м.Кропивницький :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:58

  zzzzzz написав:avoska220
Ценные бумаги бывают разные. Бывают трежерис США а бывают акции завода Червона зирка м.Кропивницький :mrgreen:
а Кропивницкий не трожь, супостат!! :twisted: :twisted: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:18

  avoska220 написав:Если по настоящему грянет кризис,по привлекательности капиталовложения распределятся так????

1.Золото и драг. металлы.
2.Доллар.
3.Евро.
4.Недвига
5.Ценные бумаги.
Кто,как считает???

1. золото может в кризис обвалиться
2. доллар - да.
3. евро - нет.
4. недвига. все зависит, как кризис отразиться на экономике Украины. Скорей вснго - обвал цен.
5. фонда. да. но покупать надо на самом дне, в самый разгар кризиса.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:21

  тот самый написав:Куда уйдёт евро, когда это все запустят, 1,05? http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html


Q4 2019-1.08
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:31

  prodigy написав:
  тот самый написав:Куда уйдёт евро, когда это все запустят, 1,05? http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html


Q4 2019-1.08
Q1 2020-1.065


Ну норм, может Китай порвет тогда :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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