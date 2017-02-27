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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1804180518061807

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:57

  zzzzzz написав:
  prodigy написав:
  тот самый написав:Куда уйдёт евро, когда это все запустят, 1,05? http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html


Q4 2019-1.08
Q1 2020-1.065


Ну норм, может Китай порвет тогда :mrgreen:


а смысл?
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:12

  Zebra написав:
  Qwerty написав:
  Rainbow написав:Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.

Незалежно від того чи відкриють чи не відкриють, нікому невідомо яким буде курс... Чи ви знаєте ту людину якій це відомо?! Про ринок землі вже вели мову... І до кінця року, особливо враховуючи, що перше засідання ради планують аж на 3 вересня, то можна відкрити лише дискусії по цьому питанню!

Не буде ніяких дискуцій. Закони будуть прийматися пулею. Монобільшість поступово нагне країну, все закінчиться Зе-диктатурою.

Та хоч снарядами... Станом на сьогодні це поки пусті розмови, а що буде далі побачимо! А дні летять і особливо нічого не змінюється! Сьогодні показали як шоу - мени Бадоєв і Коляденко готують ходу на 24 серпня! Військові слухають в махають головою! Неможливо в цій країні щось змінити! В усьому виходить совок! Народ вимирає і втікає за кордон, а ми слухаємо, що буде колись... 28 років слухаємо!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:50

  Libo написав:
  zzzzzz написав:2-3 млн работают заграницей, но безработица 9% :lol: :lol:


Перестаньте вы про безработных. Работы море. Проблема только в том, что много работы низкооплачиваемой. Надо только добавить. Вот в чем вопрос. Но с голоду работая еще никто не опух ...
У меня друг бомжатского типа. Получает пенсию. С утра разбирает мусорку возле своего дома и имеет минимум 100 грн. Если есть настроение охватывает соседний дом, то имеет 300 грн. Его постоянно просят подмести возле дома, убрать, вскопать, помыть и т.д., за что еще имеет от 50 до 200 грн. в день. Три дома его обувает, одевает, кормит и снабжает старенькой бытовой техникой. Коммунизм. Деньги он тратит только на бухло. Что не может пропить, отдает сыну. Говорит, что сыну хватает на оплату аренды квартиры. Он большой оптимист и считает, что хорошо по жизни устроился. Главное быть трудягой и хотеть работать, а не быть бездельником. :?

Народ не даремно прислів’я придумував... Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти!
Що не може пропити, то ви ж допоможете, та ще й він мовчазно вислухає всі ваші історії! Вам би йому ще слід було б доплатити... За шкідливість!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:08

  s0v7a написав:headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.

Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.

До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!

ВО

Та вони наші земляки за кордоном вже більше ста років міркують і чекають... Цікаво наступні сто років будуть такими ж обнадійливими?!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:23

  komp написав:Вона чё Михалыч:
Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев
Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект о налоговой амнистии капиталов. Каждый украинец сможет задекларировать деньги или имущества, которые ранее скрывал от государства, уплатив с них налог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
"Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он.
Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной.
"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.

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