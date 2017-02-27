Rainbow написав:Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.
Незалежно від того чи відкриють чи не відкриють, нікому невідомо яким буде курс... Чи ви знаєте ту людину якій це відомо?! Про ринок землі вже вели мову... І до кінця року, особливо враховуючи, що перше засідання ради планують аж на 3 вересня, то можна відкрити лише дискусії по цьому питанню!
Не буде ніяких дискуцій. Закони будуть прийматися пулею. Монобільшість поступово нагне країну, все закінчиться Зе-диктатурою.
Та хоч снарядами... Станом на сьогодні це поки пусті розмови, а що буде далі побачимо! А дні летять і особливо нічого не змінюється! Сьогодні показали як шоу - мени Бадоєв і Коляденко готують ходу на 24 серпня! Військові слухають в махають головою! Неможливо в цій країні щось змінити! В усьому виходить совок! Народ вимирає і втікає за кордон, а ми слухаємо, що буде колись... 28 років слухаємо!
zzzzzz написав:2-3 млн работают заграницей, но безработица 9%
Перестаньте вы про безработных. Работы море. Проблема только в том, что много работы низкооплачиваемой. Надо только добавить. Вот в чем вопрос. Но с голоду работая еще никто не опух ... У меня друг бомжатского типа. Получает пенсию. С утра разбирает мусорку возле своего дома и имеет минимум 100 грн. Если есть настроение охватывает соседний дом, то имеет 300 грн. Его постоянно просят подмести возле дома, убрать, вскопать, помыть и т.д., за что еще имеет от 50 до 200 грн. в день. Три дома его обувает, одевает, кормит и снабжает старенькой бытовой техникой. Коммунизм. Деньги он тратит только на бухло. Что не может пропить, отдает сыну. Говорит, что сыну хватает на оплату аренды квартиры. Он большой оптимист и считает, что хорошо по жизни устроился. Главное быть трудягой и хотеть работать, а не быть бездельником.
Народ не даремно прислів’я придумував... Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти! Що не може пропити, то ви ж допоможете, та ще й він мовчазно вислухає всі ваші історії! Вам би йому ще слід було б доплатити... За шкідливість!
s0v7a написав:headshaker Зачепили! Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Та вони наші земляки за кордоном вже більше ста років міркують і чекають... Цікаво наступні сто років будуть такими ж обнадійливими?!
Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект о налоговой амнистии капиталов. Каждый украинец сможет задекларировать деньги или имущества, которые ранее скрывал от государства, уплатив с них налог.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. "Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он. Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной. "Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев. Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.
"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
То есть все должны будут заплатить 9% со своей недвиги или продать ее и купить на эти деньги облигации? Круто! Что еще придумают.
twin написав:Запрос на пересчет курсового прогноза от Нацбанка — логичный шаг. Ведь предыдущий прогноз вряд ли будет выполнен: на конец 2019 года бизнесу обещали доллар по 29,4 грн/$. А валютный рынок ни разу не приблизился к этой отметке за полгода. Пока не очень верится, что он и близко окажется даже в критической ситуации.
Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают. Под конец года будет сезонный традиционный разгон курса и 30 грн за $ в этот раз возьмем легко, потому что окажется, что бюджете дырища еще та будет.
Игорь написав:
Zebra написав:Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают.
Они в этом не одиноки
Та да. Все же , если вдруг кто то пропустил , краткое содержание предыдущей серии марта месяца этого года от валютных загонял :
Zebra написав:
Zebra написав:
Igor3777 написав:ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??
район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы
Я требую медаль.
Сегодня наличный Киев 25,22 - 25,25
а издалека , хотя почему издалека - буквально на днях - уже доносились "восторженные" стоны некогда восторженных читателей замаскированных под зебру полосатых кабанчиков :
yama написав:Спасибо тебе Зебра втом числе и благодаря тебе я скупился по 27- 27,30