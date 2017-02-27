RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1805180618071808

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:18

  lwa написав:
  komp написав:Вона чё Михалыч:
Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев
Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект о налоговой амнистии капиталов. Каждый украинец сможет задекларировать деньги или имущества, которые ранее скрывал от государства, уплатив с них налог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
"Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он.
Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной.
"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.

Зображення


Насколько я понял, "обязательное декларирование" будет, или будут очень проталкивать.

Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9093
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6199 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 19.10.15
Подякував: 455 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 19.10.15
Подякував: 455 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1805180618071808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1553, 1554, 1555
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15540 1849978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 20:12
maza5
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6679 1446967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 09:07
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 6082
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (584)
16.08.2019 08:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.