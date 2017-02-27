Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:23

О, вижу, безликий модератор уже не спит, и у него по-прежнему подгорает, что я, как обычно, оказался прав по поводу курсаПонимаю реакцию баксодержателей, они хотят чтобы Зебро-кабанчикам никто не мешал загонять оленей в бакс, ведь им нужно чтобы бакс рос. Я и сам не против чтобы он подрос, мне тоже надо слить то, что заготовил на слив) Но мне кажется фейл загонял был именно в том, что их уже многие распознали и теперь не ведутся, потому загоны уже и не так успешны.