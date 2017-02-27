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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1805180618071808

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:18

Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, вижу, безликий модератор уже не спит, и у него по-прежнему подгорает, что я, как обычно, оказался прав по поводу курса :) Понимаю реакцию баксодержателей, они хотят чтобы Зебро-кабанчикам никто не мешал загонять оленей в бакс, ведь им нужно чтобы бакс рос. Я и сам не против чтобы он подрос, мне тоже надо слить то, что заготовил на слив) Но мне кажется фейл загонял был именно в том, что их уже многие распознали и теперь не ведутся, потому загоны уже и не так успешны.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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