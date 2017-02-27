Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:18
Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, вижу, безликий модератор уже не спит, и у него по-прежнему подгорает, что я, как обычно, оказался прав по поводу курса Понимаю реакцию баксодержателей, они хотят чтобы Зебро-кабанчикам никто не мешал загонять оленей в бакс, ведь им нужно чтобы бакс рос. Я и сам не против чтобы он подрос, мне тоже надо слить то, что заготовил на слив) Но мне кажется фейл загонял был именно в том, что их уже многие распознали и теперь не ведутся, потому загоны уже и не так успешны.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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