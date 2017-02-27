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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1806180718081809>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:18

Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:34

  serg1974 написав:lwa
+100. И у меня такое же желание, скрутить. Пусть с чиновников начинают. Типа Сбушника Семочко. Которые всю жизнь на гос зарплате, с недвигой на десятки лямов.


Дальше чиновников фантазия не распространяется? Может лучше начать с доходов тех товарищей которые входят по версии Форбс в 100 самых богатых людей Европы (или куда там ещё)?
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:38

  Puente написав:Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...


Нет. Просто забирания по 1000 у миллиона разовьёт бурную деятельность целой куче дармоедов, пару агентсв и служб. КПД будет как у паровоза братьев Черепановых, но зато "процес идёт".
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Насколько я понял, "обязательное декларирование" будет, или будут очень проталкивать.

Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются

Офшори - це не Україна.
яценюк, порох, гонтарева... нагнули простой народ на качелях с курсами, но так народ уже ученый, и у кого есть лишние - все в уе.
У "новой" зе-рг команды пока неоткуда взять бабло кроме как из карманов пересичных через "легализацию" нажитого, "налоги будут платить все за всех", и т.п.
Затем у тех же пересичных выкупить за "заработанные" деньги их земельку по дешевке за "дорогую" гривню по курсу 22-25, затем можно и ракету в горы, и это будет финальная стадия окріпачення залишків місцевого населення.
Шоу "прохфесионалов" продолжается...
g_al1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:21

Где можно увидеть график погашения ОВГЗ. На сайте Минфина не могу найти//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:24

  asti написав:Где можно увидеть график погашения ОВГЗ. На сайте Минфина не могу найти//))


https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... egory=borg
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:31

  Surfer написав:
  Zebra написав:
4726492Запрос на пересчет курсового прогноза от Нацбанка — логичный шаг. Ведь предыдущий прогноз вряд ли будет выполнен: на конец 2019 года бизнесу обещали доллар по 29,4 грн/$. А валютный рынок ни разу не приблизился к этой отметке за полгода. Пока не очень верится, что он и близко окажется даже в критической ситуации.

Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают. Под конец года будет сезонный традиционный разгон курса и 30 грн за $ в этот раз возьмем легко, потому что окажется, что бюджете дырища еще та будет.


[quote="4726562:Игорь написав:
  Zebra написав:Эти эксперды получают деньги за текст, а что писать им все равно. За свои слова не отвечают.

Они в этом не одиноки


Та да. Все же , если вдруг кто то пропустил , краткое содержание предыдущей серии марта месяца этого года от валютных загонял :

  Zebra написав:
  Zebra написав:
  Igor3777 написав:ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??

район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

Я требую медаль.


Сегодня наличный Киев 25,22 - 25,25

а издалека , хотя почему издалека - буквально на днях - уже доносились "восторженные" стоны некогда восторженных ракетчиков-туземунеров и почитателей прогнозов от замаскированных под зебру полосатых кабанчиков :
  yama написав:Спасибо тебе Зебра втом числе и благодаря тебе я скупился по 27- 27,30


Зображення[/quote]
=====

.. +1 :mrgreen:
.... полосаті флюгери - вони такі...... - як ті експерДи :mrgreen:... ніфіга за слова свої не відповідають!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:41

  Anadonta написав:Да, практически вернулись ко вчерашнему курсу. А я с утра, увидев неслабый рост, "психанул" - подумал, что началось и дал заявку на покупку USD на межбанке. Интересно, по какому курсу Прокредит закроет сделку?


Если кому интересно - Прокредит зачислил на счет USD, купленные на межбанке, вчера около 13.30. Посчитали по 25.375 + комиссия 0.2% - итого вышло 25.425 грн. за 1 USD.
Учитывая дальнейшее движение курса, смело можно выдать мне медаль "лошара дня", если такая есть... :shock:
Но цыплят, как известно, по осени считают. Очень надеюсь, что в первой декаде сентября, когда снова понадобится гривна и я буду совершать обратную операцию, курс будет не меньше 26.0. Если останется таким, как сегодня, или просядет до 25.0 - можно будет давать еще одну медаль... :D
Всем хорошего дня и "сладкого" курса!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:43

Anadonta
Да ладно, я в среду тоже на улице по 25,40 докупал.
А 5 августа вообще по 25,80
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Anadonta написав:итого вышло 25.425 грн. за 1 USD

Дак, по такому курсу можно было вроде в альфе онлайн взять на карту.
Да и по городу (Киев) по 42-45 на каждом углу было, но тут от суммы.
Сейчас вообще альфа онлайн светит - 25,28.
Я вчера в газе взял по 25,32 в кассе но мелочь была.
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