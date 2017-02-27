Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:50

Вкладчик1234 написав: Насколько я понял, "обязательное декларирование" будет, или будут очень проталкивать.



Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются Насколько я понял, "обязательное декларирование" будет, или будут очень проталкивать.Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются

Офшори - це не Україна.яценюк, порох, гонтарева... нагнули простой народ на качелях с курсами, но так народ уже ученый, и у кого есть лишние - все в уе.У "новой" зе-рг команды пока неоткуда взять бабло кроме как из карманов пересичных через "легализацию" нажитого, "налоги будут платить все за всех", и т.п.Затем у тех же пересичных выкупить за "заработанные" деньги их земельку по дешевке за "дорогую" гривню по курсу 22-25, затем можно и ракету в горы, и это будет финальная стадия окріпачення залишків місцевого населення.Шоу "прохфесионалов" продолжается...