Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:18
Вкладчик1234
Ну це ж все крім всього іншого - закони великих чисел . Набагато простіше якось забрати 1000 грн у мільйона , ніж по мільйону у 1000 ...
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:34
Дальше чиновников фантазия не распространяется? Может лучше начать с доходов тех товарищей которые входят по версии Форбс в 100 самых богатых людей Европы (или куда там ещё)?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:38
Нет. Просто забирания по 1000 у миллиона разовьёт бурную деятельность целой куче дармоедов, пару агентсв и служб. КПД будет как у паровоза братьев Черепановых, но зато "процес идёт".
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Офшори - це не Україна.
яценюк, порох, гонтарева... нагнули простой народ на качелях с курсами, но так народ уже ученый, и у кого есть лишние - все в уе.
У "новой" зе-рг команды пока неоткуда взять бабло кроме как из карманов пересичных через "легализацию" нажитого, "налоги будут платить все за всех", и т.п.
Затем у тех же пересичных выкупить за "заработанные" деньги их земельку по дешевке за "дорогую" гривню по курсу 22-25, затем можно и ракету в горы, и это будет финальная стадия окріпачення залишків місцевого населення.
Шоу "прохфесионалов" продолжается...
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:21
Где можно увидеть график погашения ОВГЗ. На сайте Минфина не могу найти//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:24
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:31
Та да. Все же , если вдруг кто то пропустил , краткое содержание предыдущей серии марта месяца этого года от валютных загонял :
Сегодня наличный Киев 25,22 - 25,25
а издалека , хотя почему издалека - буквально на днях - уже доносились "восторженные" стоны некогда восторженных ракетчиков-туземунеров и почитателей прогнозов от замаскированных под зебру полосатых кабанчиков :
=====
.. +1
.... полосаті флюгери - вони такі...... - як ті експерДи ... ніфіга за слова свої не відповідають!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:41
Если кому интересно - Прокредит зачислил на счет USD, купленные на межбанке, вчера около 13.30. Посчитали по 25.375 + комиссия 0.2% - итого вышло 25.425 грн. за 1 USD.
Учитывая дальнейшее движение курса, смело можно выдать мне медаль "лошара дня", если такая есть...
Но цыплят, как известно, по осени считают. Очень надеюсь, что в первой декаде сентября, когда снова понадобится гривна и я буду совершать обратную операцию, курс будет не меньше 26.0. Если останется таким, как сегодня, или просядет до 25.0 - можно будет давать еще одну медаль...
Всем хорошего дня и "сладкого" курса!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:43
Anadonta
Да ладно, я в среду тоже на улице по 25,40 докупал.
А 5 августа вообще по 25,80
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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