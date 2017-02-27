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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1806180718081809

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:52

... за крок до перевороту думок ©

.... і таке буває ;)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...це вже другий раз щось подібне.... - ще трохи і можу їхати на "Битву екстрасенсів" :)
... тут і Лібо, у якого "дар", мабуть, нервово курить в стороні :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01

Кор.счета 53,6 млрд ( -2,2 млрд грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются


само собой разумеещееся! Кто ж себя стричь то захочет? ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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