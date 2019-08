Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03

Вкладчик1234 написав: Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются



само собой разумеещееся! Кто ж себя стричь то захочет? само собой разумеещееся! Кто ж себя стричь то захочет?

"The quieter you become, the more you are able to hear"