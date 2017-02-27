.... і таке буває
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...це вже другий раз щось подібне.... - ще трохи і можу їхати на "Битву екстрасенсів"
... тут і Лібо, у якого "дар", мабуть, нервово курить в стороні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:52
... за крок до перевороту думок ©
.... і таке буває
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...це вже другий раз щось подібне.... - ще трохи і можу їхати на "Битву екстрасенсів"
... тут і Лібо, у якого "дар", мабуть, нервово курить в стороні
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
само собой разумеещееся! Кто ж себя стричь то захочет?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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