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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1807180818091810>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01

Кор.счета 53,6 млрд ( -2,2 млрд грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Но при этом с оффшорами делать ничего даже не собираются


само собой разумеещееся! Кто ж себя стричь то захочет? ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Anadonta написав:Если кому интересно - Прокредит зачислил на счет USD, купленные на межбанке, вчера около 13.30. Посчитали по 25.375 + комиссия 0.2% - итого вышло 25.425 грн. за 1 USD.


Простите за лёгкий оффтоп. Я клиент Прокредита как физ лицо. Я могу купить на межбанке валюту и как это сделать? Прости в интернет-банкинге, или нужно что-то ещё?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:12

Вчера нерезы немножко продали ОВГЗ на 72 млн.грн.


Портфель физиков установил рекорд - 9,622 млрд
За 3 последних дня они покупали и валютные и гривневые ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:15

Эх довели страну своими Брекзитами , а во всем виновата Тереза Мей , такую страну развалила. Если не будете за Бориса Джонсона голосовать Меркель нападет.

Торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ряде разделов не открылись в пятницу в связи с техническими проблемами, следует из сообщения биржи.

"Лондонская фондовая биржа в настоящее время изучает потенциальную проблему в системе торговли", — говорится в сообщении. LSE уточняет, что закрытие задерживается для индексов FTSE 100 и FTSE 250, в то время как остальные части рынка работают в нормальном режиме.

Более года назад, в июне 2018 года, на LSE также произошел сбой в торгах из-за проблем с программным обеспечением. Это случилось впервые за семь лет.

London Stock Exchange Group plc — ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор бирж Лондона и Милана.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:17

Amid
Все очень просто. Нужно иметь 2 счета - гривна и та валюта, которую хотите приобрести (USD или EUR). Деньги должны быть на текущем счету. До 13.00 подаете онлайн заявку на покупку (продажу) валюты на МВРУ. Банк указывает справочный курс, по которому сразу списывает деньги. Обычно он идет с большим запасом - вчера, например, сняли аж по 25.80! После закрытия заявки банк зачисляет валюту на счет, одновременно возвращая разницу между прогнозным и реальным курсом. Обычно это происходит в диапазоне 13.30 - 14.30. Комиссия банка - 0.2% от суммы покупки (продажи).
В день можно покупать на сумму до 150 тыс. грн. Снимать - до 3000 USD без предзаказа (больше - заказываете за 2 дня) только на бул. Леси Украинки или Святошино.
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 16 сер, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:26

  Amat написав:Откупился по 25,35.
Обычно после моих покупок последних месяцев курс снова шел вниз. (-:
Посмотрим как будет в этот раз

В цей раз та ж сама історія! Ви, нам не соромтесь і повідомляйте про свої покупки, щоб ми зробили все навпаки!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут иногда вынимают "козырь" в виде тезиса: "думаете нерезы - дураки и не знают что делать?". Из последнего:
https://nv.ua/opinion/hudshiy-torgovyy- ... 37773.html
Ситуацию отягощает тот факт, что Аргентина в отличие от Украины — большой рынок, куда под реформы за последние годы зашло много миллиардов долларов. И на этой неделе у многих фондов, в том числе у любимчика украинцев Franklin Templeton, случился худший понедельник за последние 10 лет и теперь точно не случатся годовые бонусы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:46

  zzzzzz написав:Вчера нерезы немножко продали ОВГЗ на 72 млн.грн. Портфель физиков установил рекорд - 9,622 млрд
За 3 последних дня они покупали и валютные и гривневые ОВГЗ
Меня в связи с этим интересует, куда пойдут 6 ярдов выплаты 21 числа - обратно в ОВГЗ или на выход?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51

asti
Это всех интересует.

Минфин дал анонс на вторник. Лимиты продолжают действовать.
3 и 12 месяцев по 500 млн
Трехлетки - 2 млрд.грн.

1 млрд.грн. может точно пойти на выход, по-моему мнению.Может и больше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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