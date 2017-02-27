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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
само собой разумеещееся! Кто ж себя стричь то захочет?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Простите за лёгкий оффтоп. Я клиент Прокредита как физ лицо. Я могу купить на межбанке валюту и как это сделать? Прости в интернет-банкинге, или нужно что-то ещё?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:12
Вчера нерезы немножко продали ОВГЗ на 72 млн.грн.
Портфель физиков установил рекорд - 9,622 млрд
За 3 последних дня они покупали и валютные и гривневые ОВГЗ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:15
Эх довели страну своими Брекзитами , а во всем виновата Тереза Мей , такую страну развалила. Если не будете за Бориса Джонсона голосовать Меркель нападет.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:17
Amid
Все очень просто. Нужно иметь 2 счета - гривна и та валюта, которую хотите приобрести (USD или EUR). Деньги должны быть на текущем счету. До 13.00 подаете онлайн заявку на покупку (продажу) валюты на МВРУ. Банк указывает справочный курс, по которому сразу списывает деньги. Обычно он идет с большим запасом - вчера, например, сняли аж по 25.80! После закрытия заявки банк зачисляет валюту на счет, одновременно возвращая разницу между прогнозным и реальным курсом. Обычно это происходит в диапазоне 13.30 - 14.30. Комиссия банка - 0.2% от суммы покупки (продажи).
В день можно покупать на сумму до 150 тыс. грн. Снимать - до 3000 USD без предзаказа (больше - заказываете за 2 дня) только на бул. Леси Украинки или Святошино.
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 16 сер, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:26
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут иногда вынимают "козырь" в виде тезиса: "думаете нерезы - дураки и не знают что делать?". Из последнего:
Ситуацию отягощает тот факт, что Аргентина в отличие от Украины — большой рынок, куда под реформы за последние годы зашло много миллиардов долларов. И на этой неделе у многих фондов, в том числе у любимчика украинцев Franklin Templeton, случился худший понедельник за последние 10 лет и теперь точно не случатся годовые бонусы.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:46
Меня в связи с этим интересует, куда пойдут 6 ярдов выплаты 21 числа - обратно в ОВГЗ или на выход?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51
asti
Это всех интересует.
Минфин дал анонс на вторник. Лимиты продолжают действовать.
3 и 12 месяцев по 500 млн
Трехлетки - 2 млрд.грн.
1 млрд.грн. может точно пойти на выход, по-моему мнению.Может и больше.
Живите своим умом!
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