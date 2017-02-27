Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:55

"МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕСТИ ПОСЕМЕЙНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.- Зачем это нужно людям?- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.Джерело:Это вообще какой-то сюрррр...Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе.