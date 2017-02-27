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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1807180818091810

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 292
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
59
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕСТИ ПОСЕМЕЙНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"

- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?

- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.

- Зачем это нужно людям?

- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.

- Предлагаете заполнить так называемую нулевую декларацию?

- По сути да, но уплатив определенную часть денег в бюджет в виде налога. Усредненная ставка, которую мы предлагаем, 5%. Но ставка может быть как повышенной, так и пониженной. Размеры мы сейчас обсуждаем.

- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?

- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.

А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3142858

Это вообще какой-то сюрррр...
Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.

Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.

По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе.
198Le
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:56

Если бы не эти 6 ярдов, я бы, пожалуй, поучаствовал в аукционе, а так... Интересно, почему Минфин убрал первичное размещение с погашением 17.08.22 (как планировалось), а оставил старую бумагу с погашением 03.08.22? Решил понемногу набирать...??
Интересно, какой лимит поставят на шестилетки - те же 2 ярда или больше??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:59

  asti написав:Если бы не эти 6 ярдов, я бы, пожалуй, поучаствовал в аукционе, а так... Интересно, почему Минфин убрал первичное размещение с погашением 17.08.22 (как планировалось), а оставил старую бумагу с погашением 03.08.22? Решил понемногу набирать...??
Интересно, какой лимит поставят на шестилетки - те же 2 ярда или больше??


Анонс на месяц убрали, но насколько я помню на последний аукцион августа 27 числа планировали 4 бумаги.
6 и 12 мес
2-летки
6-летки
То есть в сумме может быть 5 млрд,имхо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:05

Да, всё верно. В принципе, вторничный аукцион покажет - куда пойдут деньги - дальше или на выход//) Сейчас - это только догадки, не более//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:08

Межбанк с утра немного просел, а теперь вернулся ко вчерашним значениям.
Не считаю себя специалистом в области валюты, но что-то подсказывает, что сегодняшний курс (+/- 10-15 коп.) - очень благоприятный для покупки USD и более низких значений в этом календарном году (а, возможно, и вообще) мы уже не увидим...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:17

Увидим (возможно) на следующей неделе - вторник-среда - будет очередной момент истины - или мы в третий (и возможно последний) раз оттолкнемся от 25 и пойдем вверх - или мы пробьем 25 и будем и дальше сползать вниз - на 24,7, 24,5...
НБУ уже умыл руки - у нас не фиксированный курс//)) Посмотрим/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:22

  Qwerty написав:
  Amat написав:Откупился по 25,35.
Обычно после моих покупок последних месяцев курс снова шел вниз. (-:
Посмотрим как будет в этот раз

В цей раз та ж сама історія! Ви, нам не соромтесь і повідомляйте про свої покупки, щоб ми зробили все навпаки!



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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.08.2019 2513,4877
Гривна укрепилась на 19 копеек. Эта цифры в большей мере отражает вчерашнюю динамику.
Открылись немного ниже вчерашнего закрытия. Начав довольно рано активные торги, сначала сузили спред, а затем пошли вверх, достигнув незадолго до полудня уровней вчерашнего закрытия. Сейчас взяли паузу.
Вчера НБУ выкупил около 20 млн.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
14.08.2019
Усього, млн дол. США 456.6
Обороты очень высокие. Учитывая такие обороты и небольшие интервенции НБУ, можно утверждать, что рынок близок к балансу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:29

  asti написав:Увидим (возможно) на следующей неделе - вторник-среда - будет очередной момент истины - или мы в третий (и возможно последний) раз оттолкнемся от 25 и пойдем вверх - или мы пробьем 25 и будем и дальше сползать вниз - на 24,7, 24,5...
НБУ уже умыл руки - у нас не фиксированный курс//)) Посмотрим/))

Неспроста он умыл руки на минимуме, не мешает курсу рисовать дно для откупа большими дядями. Свал ворюг с бабками продолжается. Потом они поймут, что добазарились и вернуться и начнут деребанить дальше вместе.
hxbbgaf
 
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