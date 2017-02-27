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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1809181018111812>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 293
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:05

  198Le написав:"МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕСТИ ПОСЕМЕЙНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"

- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?

- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.

- Зачем это нужно людям?

- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.

- Предлагаете заполнить так называемую нулевую декларацию?

- По сути да, но уплатив определенную часть денег в бюджет в виде налога. Усредненная ставка, которую мы предлагаем, 5%. Но ставка может быть как повышенной, так и пониженной. Размеры мы сейчас обсуждаем.

- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?

- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.

А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3142858

Это вообще какой-то сюрррр...
Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.

Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.

По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе.



Нет уж. Так дело не пойдет. Наоборот вытащу все до копейки из банок, но принципиально не отдам ни копейки этим ребятам и не не поведусь на эти загоны в ОВГЗ (хотя я и не жду пока что никакого обвала). Не нравится сама постановка вопроса :shock:
Пусть крупнячки и депутатушки (бывшие и новые), чиновнички, таможенички и т.д. сначала активно поучаствуют в этом. Если я увижу что да - вышеуказанные категории граждан декларируют и главное платят эти налоги - тогда тоже задекларирую свои скромные кровно заработанные. И иначе "идите нах... :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:16

Гетманцев это Южанина-2
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:17

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 53 612(55 838,80 − 2 226,80(- 1 875)) млн.
Овернайти дебет 15% - 9 129(- 9 308 − 179(+ 244)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87(86,7 + 0,3(0,0)) млн.

Загальна ліквідність 53 612 + 9 129 - 87 = 62 654(65 060,10 −2 406,1(− 1 631)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні знову впала, пішла далі під середнє значення. Коррахунки впали клюнули новий норматив зверху.

І овернайти підсіли на − 179 млн.грн., і коррахунки, впали на − 2 226,80 млн. грн. визначивши падіння загальної ліквідності. Таке падіння коррахунків обумовило передчасне повернення двотижневого рефінансування на 1 млрд. грн.

НБУ вчора купив на 500 млн гривень десь 20 млн. долярів додавши ліквідності. Автономні чинники знову забрали - 1 906 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову хапнули -1 419 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Загальна ліквідність пішла далі вниз в область нижче середньої. Ліквідність впала. Мінфін мабуть не сушить ліквідність, а вже збирає налоги. До 20 лишилась одна робоча доба, не рахуючи сьогодення.

Ліквідності замало для росту доляра! :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

Норматив середнього значення коррахунків підріс і склав 53 067(51 622) млн. грн.
З графіку вгорі вже й на глаз можно побачити порушення нормативу в цьому місяці. Або сьогодні наберуть рефіннансування в НБУ, або наступної пʼятниці знизять вкладення в двотижневі сертифікати НБУ.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 16 сер, 2019 12:30, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день! субъективный вопрос. Отдаю волютный долг. Есть возможность купить по 25,3. Покупать сейчас, или рисковать, ждать дешевле?
laviva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:27

  zzzzzz написав:
  asti написав:Где можно увидеть график погашения ОВГЗ. На сайте Минфина не могу найти//))
https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-umov-vypusku-oblihatsii-vnutrishnikh-derzhavnykh-pozyk-iaki-znakhodiatsia-v-obihu-stanom-na--hrudnia--roku?category=borg
Спасибо за ссылку, но не могу открыть экселевский файл! Можете мне (и всем заинтересованным) выложить - когда ещё будут погашения в августе - сентябре?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:37

Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

Про затримку з розподілом субвенції ЕП повідомили одразу кілька мерів.

10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн.

"З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають "підтягнути" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам", - каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів.

"Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі", - говорить Слобожан. Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.

За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою.

"Ймовірно, ці затримки - результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", - каже мер Гайворона.

Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками.

"Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що - будемо змушені класти плитку в сніг?" - пояснює проблематику Волуйко.

"Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою", - розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.

По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштіві. "Що робити далі – невідомо".

За даними державної казначейського служби, у першому півріччі цього року в рамках ДФФР було виділено лише 227 млн грн, із запланованих 6,7 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/16/650655/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:40

  Moneta написав:Гетманцев это Южанина-2


Гетманцев - это такой себе ботаник-профессор-теоретик.
Он уже за пару месяцев нафонтанировал идей, и уже много своих же идей сам же и отверг.

Из самого известного - освободим спящих ФОПов от уплаты ЕСВ да еще задним числом, это несправедливо, они же не работали
На этой неделе - он же - не будем освобождать, часть ФОПов спящих же платила, это будет несправедливо по отношению к тем, кто платил
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:41

asti

Треба подякувати колезі alex_2013!

Завдяки йому маэмо цей ресурс -

http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-21

Не графік, а подобовий огляд з сервисів НБУ!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:52

  laviva написав:Добрый день! субъективный вопрос. Отдаю волютный долг. Есть возможность купить по 25,3. Покупать сейчас, или рисковать, ждать дешевле?

Добрий!
... зареєстровані так давно(ще з 2015р.) - на такі питання вже й самі мають відповідати ;)
- в принципі, відповідь і є в самому кінці вашого допису ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:55

  Долярчик написав:
  laviva написав:Добрый день! субъективный вопрос. Отдаю волютный долг. Есть возможность купить по 25,3. Покупать сейчас, или рисковать, ждать дешевле?

Добрий!
... зареєстровані так давно(ще з 2015р.) - на такі питання вже й самі мають відповідати ;)
- в принципі, відповідь і є в самому кінці вашого допису ;)

Интуитивно (подсознательно) я выразил свою мысль, что нужно покупать, а ждать - это риск ? да?)
laviva
 
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