Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:37

Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.Про затримку з розподілом субвенції ЕП повідомили одразу кілька мерів.10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн."З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають "підтягнути" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам", - каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів."Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі", - говорить Слобожан. Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою."Ймовірно, ці затримки - результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", - каже мер Гайворона.Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками."Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що - будемо змушені класти плитку в сніг?" - пояснює проблематику Волуйко."Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою", - розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштіві. "Що робити далі – невідомо".За даними державної казначейського служби, у першому півріччі цього року в рамках ДФФР було виділено лише 227 млн грн, із запланованих 6,7 млрд грн.