- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?
- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.
- Зачем это нужно людям?
- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.
- Предлагаете заполнить так называемую нулевую декларацию?
- По сути да, но уплатив определенную часть денег в бюджет в виде налога. Усредненная ставка, которую мы предлагаем, 5%. Но ставка может быть как повышенной, так и пониженной. Размеры мы сейчас обсуждаем.
- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?
- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.
А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.
Это вообще какой-то сюрррр... Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.
Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.
По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе.
Бабка продавала картошку с огорода, и молочко от коровки, плюс накопила какую-никакую спадщину для внучков - "амнистию ей"!
А кто-то продаёт заводы-пароходы переписывая из офшора в офшор, уплачивая офшорные "налоги", - этих не трогаем.
Личные самолёты "лиц" из украинского "списка форбс" - на кого оформлены? Налоги уплачены? Всё растаможено? Или офшоро-6ляхи?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
jump написав:Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.
Про затримку з розподілом субвенції ЕП повідомили одразу кілька мерів.
10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн.
"З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають "підтягнути" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам", - каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.
За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів.
"Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі", - говорить Слобожан. Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.
За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою.
"Ймовірно, ці затримки - результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", - каже мер Гайворона.
Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками.
"Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що - будемо змушені класти плитку в сніг?" - пояснює проблематику Волуйко.
"Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою", - розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.
По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштіві. "Що робити далі – невідомо".