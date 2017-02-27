Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1809181018111812 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 293 вище 25.65 51% 149 25.55 - 25.6499 9% 25 25.45 - 25.5499 6% 19 25.40 - 25.4499 6% 18 25.35 - 25.3999 4% 11 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 3% 8 нижче 25.25 20% 60 Всього голосів : 293 Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:56 laviva Як правило найнижчий курс по 2-их та 4-их вівторках місяця. Хоча ближче до зими (жовтень, листопад, грудень) буває і в перший вівторок місяця. tk86

Повідомлень: 28 З нами з: 26.05.15 Подякував: 8 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:59 198Le написав: "МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕСТИ ПОСЕМЕЙНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"



- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?



- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.



- Зачем это нужно людям?



- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.



- Предлагаете заполнить так называемую нулевую декларацию?



- По сути да, но уплатив определенную часть денег в бюджет в виде налога. Усредненная ставка, которую мы предлагаем, 5%. Но ставка может быть как повышенной, так и пониженной. Размеры мы сейчас обсуждаем.



- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?



- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.



А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.



Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3142858



Это вообще какой-то сюрррр...

Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.



Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.



По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе. "МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕСТИ ПОСЕМЕЙНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.- Зачем это нужно людям?- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.Джерело:Это вообще какой-то сюрррр...Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе.



Бабка продавала картошку с огорода, и молочко от коровки, плюс накопила какую-никакую спадщину для внучков - "амнистию ей"!



А кто-то продаёт заводы-пароходы переписывая из офшора в офшор, уплачивая офшорные "налоги", - этих не трогаем.



Личные самолёты "лиц" из украинского "списка форбс" - на кого оформлены? Налоги уплачены? Всё растаможено? Или офшоро-6ляхи? Бабка продавала картошку с огорода, и молочко от коровки, плюс накопила какую-никакую спадщину для внучков - "амнистию ей"!А кто-то продаёт заводы-пароходы переписывая из офшора в офшор, уплачивая офшорные "налоги", - этих не трогаем.Личные самолёты "лиц" из украинского "списка форбс" - на кого оформлены? Налоги уплачены? Всё растаможено? Или офшоро-6ляхи? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9101 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6202 раз. Подякували: 2442 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08 jump написав: Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.



Про затримку з розподілом субвенції ЕП повідомили одразу кілька мерів.



10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн.



"З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають "підтягнути" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам", - каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.



За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів.



"Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі", - говорить Слобожан. Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.



За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою.



"Ймовірно, ці затримки - результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", - каже мер Гайворона.



Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками.



"Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що - будемо змушені класти плитку в сніг?" - пояснює проблематику Волуйко.



"Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою", - розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.



По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштіві. "Що робити далі – невідомо".



За даними державної казначейського служби, у першому півріччі цього року в рамках ДФФР було виділено лише 227 млн грн, із запланованих 6,7 млрд грн.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/16/650655/ Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.Про затримку з розподілом субвенції ЕП повідомили одразу кілька мерів.10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн."З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають "підтягнути" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам", - каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів."Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі", - говорить Слобожан. Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою."Ймовірно, ці затримки - результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", - каже мер Гайворона.Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками."Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що - будемо змушені класти плитку в сніг?" - пояснює проблематику Волуйко."Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою", - розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштіві. "Що робити далі – невідомо".За даними державної казначейського служби, у першому півріччі цього року в рамках ДФФР було виділено лише 227 млн грн, із запланованих 6,7 млрд грн.

Не волнуйтесь, Кабмин перед уходом нальет всем полные баки под пробку Не волнуйтесь, Кабмин перед уходом нальет всем полные баки под пробку antey1969 1

Повідомлень: 8642 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08 Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".



Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.



Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.



Только по факту выполненных работ!



Если что, прошу пост не удалять совсем, а перенести в "политику" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9101 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6202 раз. Подякували: 2442 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1809181018111812 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: tk86 Вкладчик1234 і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1553 , 1554 , 1555

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 15540 1850286

maza5 Чет 15 сер, 2019 20:12 Валютный рынок в мире 1 ... 666 , 667 , 668

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6679 1447061

ЛОБ Чет 15 сер, 2019 09:07 Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 , 2 , 3 , 4

Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53 32 6101

Surfer Сер 07 сер, 2019 13:31