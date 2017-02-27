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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:56
laviva Як правило найнижчий курс по 2-их та 4-их вівторках місяця. Хоча ближче до зими (жовтень, листопад, грудень) буває і в перший вівторок місяця. Треба щоп'ятниці прицілюватись до якого круглого значення прямує курс (**.00 або **.50 плюс мінус 10 копійок).
Востаннє редагувалось tk86 в П'ят 16 сер, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:31
... і будь тут мудрим ©
laviva
...щось таке
- і не знаю, як у вашому житті, але у мене(і тут на форумі теж таке спостерігається) - "закон підлості" - дуже відшліфований і переважно завжди він працює!
- тому, якщо не купите зараз - дуууууууууже велика ймовірність, що він зросте!
- і навпаки, якщо купите - то теж є ймовірність, що він впаде!(але тут вже вона НЕ дуже велика)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... про нововведення для ФОПів чули?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:01
Долярчик
Нацбанк опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:34
Интересно будет на следующей неделе.
Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн.
А Минин будет привлекать только 3 млрд.
Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:40
Бизнесменов боятся пока, у них есть голова на плечах.
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