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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1809181018111812

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 293
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:56

laviva Як правило найнижчий курс по 2-их та 4-их вівторках місяця. Хоча ближче до зими (жовтень, листопад, грудень) буває і в перший вівторок місяця. Треба щоп'ятниці прицілюватись до якого круглого значення прямує курс (**.00 або **.50 плюс мінус 10 копійок).
Востаннє редагувалось tk86 в П'ят 16 сер, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
tk86
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:59

  198Le написав:"МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВВЕСТИ ПОСЕМЕЙНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"

- Вы выступаете за то, чтобы ввести добровольное декларирование налогоплательщиками своих доходов в любых формах и активах. Что это означает?

- Речь о налоговой амнистии капиталов. Каждый налогоплательщик имеет право в порядке и в сроки, предусмотренные законом, задекларировать любую сумму денег, отнеся их в банк. Либо показать то, что было выведено за границу и пребывает в других не денежных формах (акции, недвижимость и т.д.). Таким образом мы хотим дать возможность легализовать все доходы, которые были скрыты от государства и с которых не платились налоги.

- Зачем это нужно людям?

- За 28 лет независимости сложилась ситуация, когда граждане массово уклонялись от налогообложения в разных формах, в том числе получая зарплаты в конвертах. При этом чиновники, которые находились у власти в разное время, обворовывали государство. Сложился как бы такой негласный общественный договор, когда обе стороны друг друга обманывали, давая возможность друг другу всем этим заниматься. Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения.

- Предлагаете заполнить так называемую нулевую декларацию?

- По сути да, но уплатив определенную часть денег в бюджет в виде налога. Усредненная ставка, которую мы предлагаем, 5%. Но ставка может быть как повышенной, так и пониженной. Размеры мы сейчас обсуждаем.

- От чего это будет зависеть, от суммы задекларированного?

- Ставка налога будет зависеть от вида активов. Они могут быть и не в денежной форме, скажем, акции какого-то иностранного предприятия или дом за границей. И если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%.

А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3142858

Это вообще какой-то сюрррр...
Зекоманда планирует срубить с обычных людей, которые и ранее покупали и будут покупать, например, недвижимость 5% по-легкому? Под видом блага для людей - наконец-то вы имеете возможность провести какую-то уж точно не нужную людям амнистию капиталов? Например, у одного человека дом в селе Черниговской области за 40 тыс грн а у другого - 10 квартир на Крещатике, и он их в аренду сдает - это что, под одну гребенку?))) Они явно курят и явно что-то зеленое.

Отдельное спасибо Уважаемому zzzzzz за анализ ситуации по ОВГЗ причем по нескольку раз в день.

По курсу - учитывая инфо zzzzzz видимо существенно ниже уже вряд ли пойдем. Посоветуйте, может кто считает иначе.


Бабка продавала картошку с огорода, и молочко от коровки, плюс накопила какую-никакую спадщину для внучков - "амнистию ей"!

А кто-то продаёт заводы-пароходы переписывая из офшора в офшор, уплачивая офшорные "налоги", - этих не трогаем.

Личные самолёты "лиц" из украинского "списка форбс" - на кого оформлены? Налоги уплачены? Всё растаможено? Или офшоро-6ляхи?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08

  jump написав:Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

Про затримку з розподілом субвенції ЕП повідомили одразу кілька мерів.

10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн.

"З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають "підтягнути" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам", - каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів.

"Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі", - говорить Слобожан. Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.

За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою.

"Ймовірно, ці затримки - результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", - каже мер Гайворона.

Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками.

"Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що - будемо змушені класти плитку в сніг?" - пояснює проблематику Волуйко.

"Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою", - розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.

По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштіві. "Що робити далі – невідомо".

За даними державної казначейського служби, у першому півріччі цього року в рамках ДФФР було виділено лише 227 млн грн, із запланованих 6,7 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/16/650655/

Не волнуйтесь, Кабмин перед уходом нальет всем полные баки под пробку
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:08

Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".

Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.

Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.

Только по факту выполненных работ!

Если что, прошу пост не удалять совсем, а перенести в "политику"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:31

... і будь тут мудрим ©

laviva
...щось таке :wink:
- і не знаю, як у вашому житті, але у мене(і тут на форумі теж таке спостерігається) - "закон підлості" - дуже відшліфований і переважно завжди він працює!
- тому, якщо не купите зараз - дуууууууууже велика ймовірність, що він зросте!
- і навпаки, якщо купите - то теж є ймовірність, що він впаде!(але тут вже вона НЕ дуже велика) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... про нововведення для ФОПів чули?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:01

Долярчик

Нацбанк опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП

https://minfin.com.ua/2019/08/16/38754275/
prilepskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:34

Интересно будет на следующей неделе.
Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн.
А Минин будет привлекать только 3 млрд.
Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:40

  prilepskiy написав:Долярчик
Нацбанк опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП
https://minfin.com.ua/2019/08/16/38754275/

Бизнесменов боятся пока, у них есть голова на плечах.
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