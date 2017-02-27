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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1810181118121813>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 293
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:56

laviva Як правило найнижчий курс по 2-их та 4-их вівторках місяця. Хоча ближче до зими (жовтень, листопад, грудень) буває і в перший вівторок місяця. Треба щоп'ятниці прицілюватись до якого круглого значення прямує курс (**.00 або **.50 плюс мінус 10 копійок).
Востаннє редагувалось tk86 в П'ят 16 сер, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
tk86
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:31

... і будь тут мудрим ©

laviva
...щось таке :wink:
- і не знаю, як у вашому житті, але у мене(і тут на форумі теж таке спостерігається) - "закон підлості" - дуже відшліфований і переважно завжди він працює!
- тому, якщо не купите зараз - дуууууууууже велика ймовірність, що він зросте!
- і навпаки, якщо купите - то теж є ймовірність, що він впаде!(але тут вже вона НЕ дуже велика) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... про нововведення для ФОПів чули?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:01

Долярчик

Нацбанк опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП

https://minfin.com.ua/2019/08/16/38754275/
prilepskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:34

Интересно будет на следующей неделе.
Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн.
А Минин будет привлекать только 3 млрд.
Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:40

  prilepskiy написав:Долярчик
Нацбанк опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП
https://minfin.com.ua/2019/08/16/38754275/

Бизнесменов боятся пока, у них есть голова на плечах.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тим часом на вікнах 25,30 продаж, отаке)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 16.08.2019 19.08.2019
дата розрахунку 15.08.2019 16.08.2019
Долар США 2532,1651 2514,2848
После полудня доллар отыграл 0.8 копейки.
Динамика в это время была очень незначительной. Сначала на 2 копейки просели, а потом вернулись обратно, чуть сузив спред. Теперь что-то пытается исполнить Рыжик.

Этот день в истории:
2017 - 2557.27 (-43)
2018 - 2767.05 (-253)
График 16 года еще не пробили, да и нет смысла заглядывать в историю так глубоко.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:58

  zzzzzz написав:Интересно будет на следующей неделе.
Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн.
А Минин будет привлекать только 3 млрд.
Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....

крупнейший держателем овгз любого срока - нбу. они продают на вторичке сами или как/чрзкого ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:00

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:Интересно будет на следующей неделе.
Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн.
А Минин будет привлекать только 3 млрд.
Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....

крупнейший держателем овгз любого срока - нбу. они продают на вторичке сами или как/чрзкого ?


Я вижу вы эксперт. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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