Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 53 612(55 838,80 − 2 226,80(- 1 875)) млн.
Загальна ліквідність 53 612 + 9 129 - 87 = 62 654(65 060,10 −2 406,1(− 1 631)) млн. гривень.
НБУ вчора купив на 500 млн гривень десь 20 млн. долярів додавши ліквідності. Автономні чинники знову забрали - 1 906 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову хапнули -1 419 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65897,43(65918,49) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2476,03.
Коррахунки впали. Загальна ліквідність нижче середньої. Ліквідності замало для росту курсу.
Доляр сьогодні впав на -17,88(+7,23) копійки від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,1428(25,3216) грн./$. Якось так виходить - два шаги укріплення сьогодні, а вчора шаг назад був...
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65897,43 млн. грн., підросло на 13,78%(13,81%).
ВО
PS
Перше - ліквідность зʼїдає Мінфін, і його апетит посилився в налоговий період.
По друге - Хоча 21 серпня і повертають майже 6 млрд. розміщення, та 28 серпня зовсім нічого не гасять, тільки трошки купонів! Тому цілком зрозуміло чому на аукціон 29 всього 3 млрд. виставили. Ось цікаво що буде 27 серпня. Вже дозволених 1,5 млрд. на попередніх аукціонах не добрали.
На кінець августа перед серпнем вже можна і 4,5 млрд. на аукціон виставляти.
По третє - цікаве і те, що, нарешті, новий норматив середнього значення коррахунків до 10 вересня означили. Він виріс і склав 53 067(51622,03)млн.грн. Очевидно, НБУ хоче щоб більше грошей було в оббігу, тільки для обслуговування економіки, в тому числі і для купівлі доляра підійдуть А то понакупляли ОВДП, та двотижневих сертифікатів НБУ... На сьогодні коррахунків замало для виконання нормативу!
До чого це? Як на мене, ліквідність мають наростити, що має посприяти подорожчанню доляра.
Хай щастить!