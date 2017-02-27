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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1810181118121813

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 293
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:44

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 53 612(55 838,80 − 2 226,80(- 1 875)) млн.
Загальна ліквідність 53 612 + 9 129 - 87 = 62 654(65 060,10 −2 406,1(− 1 631)) млн. гривень.

НБУ вчора купив на 500 млн гривень десь 20 млн. долярів додавши ліквідності. Автономні чинники знову забрали - 1 906 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову хапнули -1 419 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65897,43(65918,49) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2476,03.

Коррахунки впали. Загальна ліквідність нижче середньої. Ліквідності замало для росту курсу.

Доляр сьогодні впав на -17,88(+7,23) копійки від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,1428(25,3216) грн./$. Якось так виходить - два шаги укріплення сьогодні, а вчора шаг назад був... :shock:

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65897,43 млн. грн., підросло на 13,78%(13,81%).

ВО

PS
Перше - ліквідность зʼїдає Мінфін, і його апетит посилився в налоговий період.

По друге - Хоча 21 серпня і повертають майже 6 млрд. розміщення, та 28 серпня зовсім нічого не гасять, тільки трошки купонів! Тому цілком зрозуміло чому на аукціон 29 всього 3 млрд. виставили. Ось цікаво що буде 27 серпня. Вже дозволених 1,5 млрд. на попередніх аукціонах не добрали.
На кінець августа перед серпнем вже можна і 4,5 млрд. на аукціон виставляти.

По третє - цікаве і те, що, нарешті, новий норматив середнього значення коррахунків до 10 вересня означили. Він виріс і склав 53 067(51622,03)млн.грн. Очевидно, НБУ хоче щоб більше грошей було в оббігу, тільки для обслуговування економіки, в тому числі і для купівлі доляра підійдуть :) А то понакупляли ОВДП, та двотижневих сертифікатів НБУ... На сьогодні коррахунків замало для виконання нормативу!

До чого це? Як на мене, ліквідність мають наростити, що має посприяти подорожчанню доляра.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:52

  twin написав:А тим часом на вікнах 25,30 продаж, отаке)

.... цікаво, чи на вихідні обмАнкт припіднімуть 5-10коп, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:59

  laviva написав:
  Долярчик написав:Добрий!
... зареєстровані так давно(ще з 2015р.) - на такі питання вже й самі мають відповідати ;)
- в принципі, відповідь і є в самому кінці вашого допису ;)

Интуитивно (подсознательно) я выразил свою мысль, что нужно покупать, а ждать - это риск ? да?)

он вам расскажет, как же, держи карман шире :mrgreen: :mrgreen:
у этого кадра снега зимой не допросишься
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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