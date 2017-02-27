Коррахунки - 53 612(55 838,80 − 2 226,80(- 1 875)) млн. Загальна ліквідність 53 612 + 9 129 - 87 = 62 654(65 060,10 −2 406,1(− 1 631)) млн. гривень.
НБУ вчора купив на 500 млн гривень десь 20 млн. долярів додавши ліквідності. Автономні чинники знову забрали - 1 906 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову хапнули -1 419 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65897,43(65918,49) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2476,03.
Коррахунки впали. Загальна ліквідність нижче середньої. Ліквідності замало для росту курсу.
Доляр сьогодні впав на -17,88(+7,23) копійки від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,1428(25,3216) грн./$. Якось так виходить - два шаги укріплення сьогодні, а вчора шаг назад був...
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.; 2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%; 2019 - 65897,43 млн. грн., підросло на 13,78%(13,81%).
ВО
PS Перше - ліквідность зʼїдає Мінфін, і його апетит посилився в налоговий період.
По друге - Хоча 21 серпня і повертають майже 6 млрд. розміщення, та 28 серпня зовсім нічого не гасять, тільки трошки купонів! Тому цілком зрозуміло чому на аукціон 29 всього 3 млрд. виставили. Ось цікаво що буде 27 серпня. Вже дозволених 1,5 млрд. на попередніх аукціонах не добрали. На кінець августа перед серпнем вже можна і 4,5 млрд. на аукціон виставляти.
По третє - цікаве і те, що, нарешті, новий норматив середнього значення коррахунків до 10 вересня означили. Він виріс і склав 53 067(51622,03)млн.грн. Очевидно, НБУ хоче щоб більше грошей було в оббігу, тільки для обслуговування економіки, в тому числі і для купівлі доляра підійдуть А то понакупляли ОВДП, та двотижневих сертифікатів НБУ... На сьогодні коррахунків замало для виконання нормативу!
До чого це? Як на мене, ліквідність мають наростити, що має посприяти подорожчанню доляра.
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a написав:По третє - цікаве і те, що, нарешті, новий норматив середнього значення коррахунків до 10 вересня означили. Він виріс і склав 53 067(51622,03)млн.грн. Очевидно, НБУ хоче щоб більше грошей було в оббігу, тільки для обслуговування економіки, в тому числі і для купівлі доляра підійдуть А то понакупляли ОВДП, та двотижневих сертифікатів НБУ... На сьогодні коррахунків замало для виконання нормативу!
До чого це? Як на мене, ліквідність мають наростити, що має посприяти подорожчанню доляра.
Не существует такого норматива. Есть норматив обязательных резервов. Этот торматив не менялся и составляет:
НБУ написав:- за коштами вкладів юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах на вимогу і коштами на поточних рахунках – 6,5%;
- за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах – 3%.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68708 Эти нормативы обязаны соблюдать все банки в среднем за месяц. Банки вычисляют свои нормативы, исходя из состояния пассивов на 11 число каждого месяца. То число, которым Вы оперируете - это справочная информация, а не норматив.НБУ собирает информацию по всем банкам, складывает и оглашает общую сумму. На это уходит несколько дней, из-за чего показатель публикуется с опозданием.
НБУ не скрывает, что этот норматив является инструментом монетарной политики, но заподозрить его в злокозненности на основании справочной суммы трудно.
Долярчик написав:laviva ...щось таке - і не знаю, як у вашому житті, але у мене(і тут на форумі теж таке спостерігається) - "закон підлості" - дуже відшліфований і переважно завжди він працює! - тому, якщо не купите зараз - дуууууууууже велика ймовірність, що він зросте! - і навпаки, якщо купите - то теж є ймовірність, що він впаде!(але тут вже вона НЕ дуже велика)
Поэтому тут уместно разделить сумму на 4-5 частей и покупать по одной части в день-два поглядывая на ситуацию с межбанком. Это сгладит риски.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
zzzzzz написав:Интересно будет на следующей неделе. Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн. А Минин будет привлекать только 3 млрд. Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....
могут подождать следующий - там шестилетки будут, может лимит по ним подымут до 5 ярдов, а может и вообще без лимита сделают...
Долярчик написав:laviva ...щось таке - і не знаю, як у вашому житті, але у мене(і тут на форумі теж таке спостерігається) - "закон підлості" - дуже відшліфований і переважно завжди він працює! - тому, якщо не купите зараз - дуууууууууже велика ймовірність, що він зросте! - і навпаки, якщо купите - то теж є ймовірність, що він впаде!(але тут вже вона НЕ дуже велика)
Поэтому тут уместно разделить сумму на 4-5 частей и покупать по одной части в день-два поглядывая на ситуацию с межбанком. Это сгладит риски.
asti написав:А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?
Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Дітей народжується мало, в основному абсолютно переважна кількість населення пенсіонери! Нова влада, як до речі і стара абсолютно цими проблемами не переймається!
Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження) Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства? Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?
Є така категорія людей, яка вміє задавати лише питання... Як це робить держава ми чудово бачимо по мільйонах емігруючих і сотнях тисячах вимираючих! Якщо ви уявляєте сільськогосподарське виробництво по фільму «Кубанські козаки» і по іншим фільмам з Радянського Союзу то це не так! І дитячий садочок є, і школа, і оплата навчання і висока заробітна плата... І те, що я описав теж є! Чи ви вважаєте, що кругом повинно бути село Ковалівка чи міні Дубаї?! Чи я і районну лікарню, районні дороги, районні установи і таке інше повинен побудувати і повністю замінити державу?! До речі, колись у колгоспах було на пару тисяч гектарів по 300-400 працівників... Нині спокійно працюють 35-40 чоловік! А може ви й агрохолдингам з сотнями тисяч гектарів та задасте таке питання?! В них просто фантастичні ресурси і можливості... Може послухають вас! А то у них деякі села зовсім зникли з мапи і вони туди лише механізаторів привозять посіяти, а потім зібрати урожай! Їм би ваші моральні настанови як треба пригодились би чи ні?! Як думаєте?! Ну і ви вже своїм працівникам зробили європейські зарплати?! Чи поки вагаєтесь?!
budivelnik написав:Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження) Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства? Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?
потому что бизнес - это не благотворительность. звериный оскал капитализма.
У нас в державі не було капіталізму жодного дня... Я навіть не знаю як назвати той устрій, який є у нас!