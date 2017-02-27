Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:20

budivelnik написав: Qwerty написав: asti написав: А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд? А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?

Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Дітей народжується мало, в основному абсолютно переважна кількість населення пенсіонери! Нова влада, як до речі і стара абсолютно цими проблемами не переймається! Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження)

Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства?

Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...? Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження)Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства?Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?

Є така категорія людей, яка вміє задавати лише питання... Як це робить держава ми чудово бачимо по мільйонах емігруючих і сотнях тисячах вимираючих! Якщо ви уявляєте сільськогосподарське виробництво по фільму «Кубанські козаки» і по іншим фільмам з Радянського Союзу то це не так! І дитячий садочок є, і школа, і оплата навчання і висока заробітна плата... І те, що я описав теж є! Чи ви вважаєте, що кругом повинно бути село Ковалівка чи міні Дубаї?! Чи я і районну лікарню, районні дороги, районні установи і таке інше повинен побудувати і повністю замінити державу?!До речі, колись у колгоспах було на пару тисяч гектарів по 300-400 працівників... Нині спокійно працюють 35-40 чоловік!А може ви й агрохолдингам з сотнями тисяч гектарів та задасте таке питання?! В них просто фантастичні ресурси і можливості... Може послухають вас! А то у них деякі села зовсім зникли з мапи і вони туди лише механізаторів привозять посіяти, а потім зібрати урожай! Їм би ваші моральні настанови як треба пригодились би чи ні?! Як думаєте?!Ну і ви вже своїм працівникам зробили європейські зарплати?! Чи поки вагаєтесь?!