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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 293
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24

  dima_beleb написав:
  vano80 написав:
Значит бизнес, не вкладывающий в дополнительные выплаты семьям с детьми, останется без работников.
Капитализм так капитализм.

Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.

Сучасна техніка і технології пречудово вирішують ці питання!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:30

  asti написав:А что там в сентябре, кстати, есть большие погашения?

Ты утром просил ссылку на остатки, я тебе её скинул, что лень посмотреть ?
Живите своим умом!
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