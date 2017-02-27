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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24
dima_beleb написав: vano80 написав:
Значит бизнес, не вкладывающий в дополнительные выплаты семьям с детьми, останется без работников.
Капитализм так капитализм.
Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.
Сучасна техніка і технології пречудово вирішують ці питання!
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:30
asti написав:
А что там в сентябре, кстати, есть большие погашения?
Ты утром просил ссылку на остатки, я тебе её скинул, что лень посмотреть ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:39
Qwerty написав: dima_beleb написав: vano80 написав:
Значит бизнес, не вкладывающий в дополнительные выплаты семьям с детьми, останется без работников.
Капитализм так капитализм.
Было-бы чем заняться в Украине. А работники найдутся из южных стран , где уровень репродукции значительно выше.
Сучасна техніка і технології пречудово вирішують ці питання!
если в стране не будет спроса и работы - ни какие технологии не спасут.
тем более , технологии стоят дорого. люди дешевле.
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dima_beleb
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:40
Qwerty написав:
У нас в державі не було капіталізму жодного дня... Я навіть не знаю як назвати той устрій, який є у нас!
Клептократическая охлократия?
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