Сучасна техніка і технології пречудово вирішують ці питання!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24
Сучасна техніка і технології пречудово вирішують ці питання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:30
Ты утром просил ссылку на остатки, я тебе её скинул, что лень посмотреть ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:39
если в стране не будет спроса и работы - ни какие технологии не спасут.
тем более , технологии стоят дорого. люди дешевле.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:41
это лучше капитализма или хуже?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:56
Сибарит
Ні, ну я звідси беру (новий сайт НБУ здається), з самого низу
а там написане таке:
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2019 по 10.09.2019 - 53 067
Здається є слова "встановленому нормативі" і дано період наперед. Я так і розумію, що то є середній норматив ліквідності, і значення його гарно корелює з середніми залишками коррахунків!
Сибарит будь ласка, прокоментуйте.
ВО
PS
Для перевірки себе порахував середні коррахунки за попередній період з 11.07.2019 по 10.08.2019 для якого було встановлено норматив 51622 млн.
В мене вийшло 51774,58 млн, що ближче до таки встановленного на той час значення, аніж до встановленої нової цифри 53067 млн. яку Ви вважаєте порахованою за попередніми даними.
PPS
Ми якось дійшли з Вами згоди, якби не обовʼязкові резерви, то залишки на коррахунках дорівнювали б нолю, все пішло б на овернайти. Можливо, по наведенним Вами цифрам обовʼязкових резервів, виходячи із залученних коштів клієнтів, і рахується наведена цифра, та вона гарно корелює з цифрами середніх залишків на коррахунках наперед!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 16 сер, 2019 18:27, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:15
я ж ответил уже - не могу открыть xls файл! Тебе трудно сказать?! Не мне же - всем интересно будет!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:33
asti
Вот тут по датам со всеми купонами детально, ( листай вправо )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:59
Уборка ранних зерновых подошла к концу,можно подводить итоги.
Украина собрала 99% ранних зерновых и зернобобовых культур
По состоянию на 16 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га, или 99% к прогнозу.
В целом собрано 38,5 (34,3) млн тонн зерна при средней урожайности 39,1 ц/га(34,8), в том числе:
пшеницы – 28,2(25,1) млн тонн с площади 6,7(6,6) млн га, или 99%, при средней урожайности 41,9(38) ц/га;
ячменя – 9,0(7,5) млн тонн с площади 2,59(2,5) млн га, или 99%, при средней урожайности 34,9(30,3) ц/га;
ржи – 318(392) тыс. тонн с площади 115(148) тыс. га, или 98%, при средней урожайности 27,7(26,5) ц/га;
овса – 384(451) тыс. тонн с площади 155(195) тыс. га, или 85%, при средней урожайности 24,7(23,1) ц/га;
гороха – 583(801) тыс. тонн с площади 257(413) тыс. га, или 100%, при средней урожайности 22,7(18,6) ц/га.
Кроме того, намолочено 3,1(2,7) млн тонн рапса с площади 1,25(1) млн га, или 99%, при средней урожайности 24,9(26,1) ц/га.
П.С. Уборка Овса еще продолжается, в скобках данные по окончании уборки прошлого года.
Урожай ранних зерновых по годам.
2017 - 37,3 млн.т 9,6 млн.га
2018 - 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 (ц/га)
2019 - 38,5 млн тонн с площади 9,8 млн га при урожайности 39,1 (ц/га)
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06
Я же уже прокомментировал.
Я описал, откуда НБУ берет это значение резервов, чтобы разместить там, откуда его берете Вы.
Эта цифра и есть минимально разрешенное значение средних остатков на коррсчетах. Держать там больше не выгодно.
Смысл моего комментария в том, что по этой цифре нельзя судить о намерениях НБУ, поскольку это всего лишь производная от установленных нормативов, которые не менялись. Изменение этой цифры говорит лишь об изменении объема и структуры пассивов банков по состоянию на начало периода.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 16 сер, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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