Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:59

Уборка ранних зерновых подошла к концу,можно подводить итоги.



Украина собрала 99% ранних зерновых и зернобобовых культур

По состоянию на 16 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га, или 99% к прогнозу.



В целом собрано 38,5 (34,3) млн тонн зерна при средней урожайности 39,1 ц/га(34,8), в том числе:



пшеницы – 28,2(25,1) млн тонн с площади 6,7(6,6) млн га, или 99%, при средней урожайности 41,9(38) ц/га;

ячменя – 9,0(7,5) млн тонн с площади 2,59(2,5) млн га, или 99%, при средней урожайности 34,9(30,3) ц/га;

ржи – 318(392) тыс. тонн с площади 115(148) тыс. га, или 98%, при средней урожайности 27,7(26,5) ц/га;

овса – 384(451) тыс. тонн с площади 155(195) тыс. га, или 85%, при средней урожайности 24,7(23,1) ц/га;

гороха – 583(801) тыс. тонн с площади 257(413) тыс. га, или 100%, при средней урожайности 22,7(18,6) ц/га.

Кроме того, намолочено 3,1(2,7) млн тонн рапса с площади 1,25(1) млн га, или 99%, при средней урожайности 24,9(26,1) ц/га.



П.С. Уборка Овса еще продолжается, в скобках данные по окончании уборки прошлого года.



Урожай ранних зерновых по годам.

2017 - 37,3 млн.т 9,6 млн.га

2018 - 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 (ц/га)

2019 - 38,5 млн тонн с площади 9,8 млн га при урожайности 39,1 (ц/га)

Живите своим умом!