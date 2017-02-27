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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06
Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:09
Binimovich написав:
Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.
А металлурги которые в Ж , а рост импорта на 8% забыл ?
Живите своим умом!
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