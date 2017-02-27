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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:09

  Binimovich написав:Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.


А металлурги которые в Ж , а рост импорта на 8% забыл ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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