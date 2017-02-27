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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:09
А металлурги которые в Ж , а рост импорта на 8% забыл ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не, 350 погорячился, скорее, 250... итого, на 1 млрд долл будет выше, на выходе.
Так откуда банкет такой (+8% рост импорта)? Война закончилась, или шо? Или резко вдруг стала наша продукция быть нужной всему миру?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:25
Binimovich
Доллар дешевый вот и рост импорта. Дошло уже до смешного импортная еда вытесняет отечественную.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:32
Короче 04.09 тоже приличное погашение... Даже не знаю... Нужно окно искать чтобы в первичку заскочить//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Или производства нет достаточного для покрытия некритичного импорта..
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:39
интересные расклады
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:44
Естественный отбор ...
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