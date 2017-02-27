Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06

Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.

"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"