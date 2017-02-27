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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1813181418151816>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:09

  Binimovich написав:Пусть на 4 млн тонн больше. По сколько оно там продается за кордон? По 300? 350? Ну, пусть на 1,5 млрд долл будет больше за год. Не принципиально. Заробитчане выгребают отрицательный платежный баланс.


А металлурги которые в Ж , а рост импорта на 8% забыл ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не, 350 погорячился, скорее, 250... итого, на 1 млрд долл будет выше, на выходе.

Так откуда банкет такой (+8% рост импорта)? Война закончилась, или шо? Или резко вдруг стала наша продукция быть нужной всему миру?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:25

Binimovich

Доллар дешевый вот и рост импорта. Дошло уже до смешного импортная еда вытесняет отечественную.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:32

  zzzzzz написав:Доллар дешевый вот и рост импорта. Дошло уже до смешного импортная еда вытесняет отечественную.
Короче 04.09 тоже приличное погашение... Даже не знаю... Нужно окно искать чтобы в первичку заскочить//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Binimovich

Доллар дешевый вот и рост импорта. Дошло уже до смешного импортная еда вытесняет отечественную.
Или производства нет достаточного для покрытия некритичного импорта..
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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интересные расклады

https://strana.ua/articles/interview/21 ... henko.html
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:44

Естественный отбор ...

  Amid написав:
  Qwerty написав:У нас в державі не було капіталізму жодного дня... Я навіть не знаю як назвати той устрій, який є у нас!


Клептократическая охлократия?


... с результатом :

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Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32
Но тенденцию (на рост) поломали еще в конце весны (если не раньше).
Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.


Законы истории незыблемы. Вариативны, но неизменны. Все диктаторы или недодиктаторы дохнут. Они могут узурпировать власть, разгонять митинги, захватывать территории соседних стран или сажать оппозицию. Могут грабить бюджет прикрываясь пафосными словами. Могут делать только что-то одно или все сразу, но их финал предопределен.
https://www.obozrevatel.com/society/bor ... dohnut.htm
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:26

  dima_beleb написав:
  yama написав:Очень много успешных бизнесменов в мире с вами не согласны.

не надо сравнивать их капитализм и наш.
у нас капитализм на уровне 20-30х годов их капитализма.

У нас, що завгодно, але не капіталізм... Відсутність того ж ринку землі і багато чого іншого хіба може бути ознакою капіталізму?!
Qwerty
 
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