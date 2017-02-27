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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1813181418151816

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:32

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Сибарит
Ні, ну я звідси беру (новий сайт НБУ здається), з самого низу
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
а там написане таке:

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2019 по 10.09.2019 - 53 067

Здається є слова "встановленому нормативі" і дано період наперед. Я так і розумію, що то є середній норматив ліквідності, і значення його гарно корелює з середніми залишками коррахунків!

Сибарит будь ласка, прокоментуйте.

Я же уже прокомментировал.
Я описал, откуда НБУ берет это значение резервов, чтобы разместить там, откуда его берете Вы.
Эта цифра и есть минимально разрешенное значение средних остатков на коррсчетах. Держать там больше не выгодно.
Смысл моего комментария в том, что по этой цифре нельзя судить о намерениях НБУ, поскольку это всего лишь производная от установленных нормативов, которые не менялись. Изменение этой цифры говорит лишь об изменении объема и структуры пассивов банков по состоянию на начало периода.


Я не со всем согласен.

Вернее, я говорю, что будущее среднее значение, по текущим или прошлым пассивам и нормам текущего резервирования на какое-то конкретное число, без какой-либо дополнительной модели используемой НБУ (ну там хотя бы изменение пассивов в ближайший месяц) указать не получится!

Как по мне, вмешательство НБУ есть!

ВО

PS
Можете меня ткнуть носом в опубликованую где-либо методику вычисления этой величины?
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 16 сер, 2019 21:43, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 потом 28,** и на моменте 25,**.(шайка лейка)

Сделать плохо, а потом вернуть все как было.

1 USD 65.4287 RUB
1 USD 25.1513 UAH
1 USD 2.0422 BYN

100 USD 204.220 BYN (белорусских рублей)
Востаннє редагувалось Aqaz123 в П'ят 16 сер, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:54

  Aqaz123 написав: Все диктаторы или недодиктаторы дохнут.


Так же как и демократы.
Ни разу не встречал бессмертного :D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:01

Shram
Жизнь есть не что иное, как приготовление к жизни будущей.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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