Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:32

Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 потом 28,** и на моменте 25,**.(шайка лейка)



Сделать плохо, а потом вернуть все как было.



1 USD 65.4287 RUB

1 USD 25.1513 UAH

1 USD 2.0422 BYN



100 USD 204.220 BYN (белорусских рублей)

Востаннє редагувалось Aqaz123 в П'ят 16 сер, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.

Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.