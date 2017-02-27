Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2019 по 10.09.2019 - 53 067
Здається є слова "встановленому нормативі" і дано період наперед. Я так і розумію, що то є середній норматив ліквідності, і значення його гарно корелює з середніми залишками коррахунків!
Сибарит будь ласка, прокоментуйте.
Я же уже прокомментировал. Я описал, откуда НБУ берет это значение резервов, чтобы разместить там, откуда его берете Вы. Эта цифра и есть минимально разрешенное значение средних остатков на коррсчетах. Держать там больше не выгодно. Смысл моего комментария в том, что по этой цифре нельзя судить о намерениях НБУ, поскольку это всего лишь производная от установленных нормативов, которые не менялись. Изменение этой цифры говорит лишь об изменении объема и структуры пассивов банков по состоянию на начало периода.
Я не со всем согласен.
Вернее, я говорю, что будущее среднее значение, по текущим или прошлым пассивам и нормам текущего резервирования на какое-то конкретное число, без какой-либо дополнительной модели используемой НБУ (ну там хотя бы изменение пассивов в ближайший месяц) указать не получится!
Как по мне, вмешательство НБУ есть!
ВО
PS Можете меня ткнуть носом в опубликованую где-либо методику вычисления этой величины?
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 16 сер, 2019 21:43, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 потом 28,** и на моменте 25,**.(шайка лейка)