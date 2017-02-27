Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2019 по 10.09.2019 - 53 067
Здається є слова "встановленому нормативі" і дано період наперед. Я так і розумію, що то є середній норматив ліквідності, і значення його гарно корелює з середніми залишками коррахунків!
Сибарит будь ласка, прокоментуйте.
Я же уже прокомментировал. Я описал, откуда НБУ берет это значение резервов, чтобы разместить там, откуда его берете Вы. Эта цифра и есть минимально разрешенное значение средних остатков на коррсчетах. Держать там больше не выгодно. Смысл моего комментария в том, что по этой цифре нельзя судить о намерениях НБУ, поскольку это всего лишь производная от установленных нормативов, которые не менялись. Изменение этой цифры говорит лишь об изменении объема и структуры пассивов банков по состоянию на начало периода.
Я не со всем согласен.
Вернее, я говорю, что будущее среднее значение, по текущим или прошлым пассивам и нормам текущего резервирования на какое-то конкретное число, без какой-либо дополнительной модели используемой НБУ (ну там хотя бы изменение пассивов в ближайший месяц) указать не получится!
Как по мне, вмешательство НБУ есть!
ВО
PS Можете меня ткнуть носом в опубликованую где-либо методику вычисления этой величины?
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 16 сер, 2019 21:43, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 потом 28,** и на моменте 25,**.(шайка лейка)
Alex2007 написав:Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32 Но тенденцию (на рост) поломали еще в конце весны (если не раньше). Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.
весною пробили висхідний канал, в якому грн. була із 2016 року а зломана тенденція на ріст, т.я. не було перехаю на останньому рості (вересень 2018) і в цьому році оновлені низа 2018р.
Qwerty написав:У нас в державі не було капіталізму жодного дня... Я навіть не знаю як назвати той устрій, який є у нас!
давно не секрет - феодалізм .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Qwerty написав:У нас в державі не було капіталізму жодного дня... Я навіть не знаю як назвати той устрій, який є у нас!
давно не секрет - феодалізм .
Боюсь що 99% тут присутніх самі не знають чого хочуть 1 Єдиний податок існуючий у нас по рівню податкового навантаження-один з найлегших у світі... але чомусь ми плачемось що нам потрібні якісь ще особливі додаткові умови 2 Будь-які особливі умови,які відрізняються від умов для усіх - в світі називаються корупцією... ми ж спимо і бачимо коли уряд надасть якісь спеціальні умови для західних інвесторів...
То що ми хочемо самі Урядову корупцію для іноземців чи відсутність оподаткування для мілких і середніх? А хто тоді буде годувати пенсіонерів/бюджетників ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
greenozon написав:budivelnik Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
Я ж писав-99%.... Переважна більшість хоче щоб для неї щось зробили... і не збирається починати з себе.. Що Вам заважає самому вивести цифри які на Вас,Ваших дітей і Ваших батьків - виділяє Держава? Що заважає порахувати вартість утримання доріг і розмір сплати Вами акцизу на пальне? Що заважає порахувати кількість легально купленого алкоголю- з витратами на медицину Вартість навчання дітей в школі? Якщо вчились на бюджетному-то й в інституті? Розмір пенсій,декретних ,субсидій і так далі...
Може напишете програмульку в яку кожен зможе вставити свої данні і отримати хоча б приблизну відповідь Він дотує Державу, чи інші платники податків дотують його..
ПС Ті самі ай-тішники або інші єдиноподатники заробляють багато і притягують валюту в Державу... але що вони хочуть отримати від Держави для своїх батьків дітей з 1500 грн податку який вони платять?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69