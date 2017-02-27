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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 07:53
communiq написав:
середній студент в IT заробляє 75к грн
это в Киеве фейслесса столько платят?
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thirdeye
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:12
TylerTruman_ написав: Alex2007 написав:
Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32
Но тенденцию (на рост)
поломали еще в конце весны
(если не раньше).
Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.
весною пробили висхідний канал, в якому грн. була із 2016 року
а зломана тенденція на ріст, т.я. не було перехаю на останньому рості (вересень 2018) і в цьому році оновлені низа 2018р.
раз в Украине нет капитализма, то и ваш технический анализ не будет работать.
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dima_beleb
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:16
budivelnik написав:
А хто тоді буде годувати пенсіонерів/бюджетників ?
с бюджетниками согласен. Хто?
а вот пенсионеры получают свою пенсию как раз из отчислений работающих людей. исхоя из этого, чем больше людей будут работать в белую, чем выше у них буде з\п- теб больше денег в пенсионном фонде.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Суб 17 сер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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dima_beleb
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:18
greenozon написав:budivelnik
Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
тогда нужно сделать как в США. Школы содержат люди, через местные налоги, которые живут в этом районе. Чем лучше школа, тем лучше считается район и выше налог.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:49
Alex2007 написав: asti написав: Яша написав:
В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.
так всё же, аграрии летом тарятся или сливают валюту?
В былые времена, если ничего не путаю, именно аграрии активно тарились летом валютой.
[/quote]
Навіть не уявляю навіщо аграріям влітку зливати валюту?! Основні доходи аграріїв від осінніх культур - кукурудза, соняшник, соя... Їх активна фаза продажу і експорту починається з листопада.
Та й ранні зернові ніхто не поспішає продавати через низькі ціни. В цьому році вигідним виявилося вирощування озимого ріпаку. Хто багато засіяв, той отримав добрий прибуток!
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