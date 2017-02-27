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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1814181518161817

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 07:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  communiq написав:середній студент в IT заробляє 75к грн

это в Киеве фейслесса столько платят?
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:12

  TylerTruman_ написав:
  Alex2007 написав:Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32 :mrgreen:
Но тенденцию (на рост) поломали еще в конце весны (если не раньше).
Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.

весною пробили висхідний канал, в якому грн. була із 2016 року 8) а зломана тенденція на ріст, т.я. не було перехаю на останньому рості (вересень 2018) і в цьому році оновлені низа 2018р. :roll:

раз в Украине нет капитализма, то и ваш технический анализ не будет работать.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:16

  budivelnik написав:А хто тоді буде годувати пенсіонерів/бюджетників ?

с бюджетниками согласен. Хто?
а вот пенсионеры получают свою пенсию как раз из отчислений работающих людей. исхоя из этого, чем больше людей будут работать в белую, чем выше у них буде з\п- теб больше денег в пенсионном фонде.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 17 сер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:18

  greenozon написав:budivelnik

Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?

тогда нужно сделать как в США. Школы содержат люди, через местные налоги, которые живут в этом районе. Чем лучше школа, тем лучше считается район и выше налог.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:49

  Alex2007 написав:
  asti написав:
  Яша написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.



так всё же, аграрии летом тарятся или сливают валюту? :roll:
В былые времена, если ничего не путаю, именно аграрии активно тарились летом валютой. :?:[/quote]
Навіть не уявляю навіщо аграріям влітку зливати валюту?! Основні доходи аграріїв від осінніх культур - кукурудза, соняшник, соя... Їх активна фаза продажу і експорту починається з листопада.
Та й ранні зернові ніхто не поспішає продавати через низькі ціни. В цьому році вигідним виявилося вирощування озимого ріпаку. Хто багато засіяв, той отримав добрий прибуток!
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