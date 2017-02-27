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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 07:53
communiq написав:
середній студент в IT заробляє 75к грн
это в Киеве фейслесса столько платят?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:12
TylerTruman_ написав: Alex2007 написав:
Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32
Но тенденцию (на рост)
поломали еще в конце весны
(если не раньше).
Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.
весною пробили висхідний канал, в якому грн. була із 2016 року
а зломана тенденція на ріст, т.я. не було перехаю на останньому рості (вересень 2018) і в цьому році оновлені низа 2018р.
раз в Украине нет капитализма, то и ваш технический анализ не будет работать.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:16
budivelnik написав:
А хто тоді буде годувати пенсіонерів/бюджетників ?
с бюджетниками согласен. Хто?
а вот пенсионеры получают свою пенсию как раз из отчислений работающих людей. исхоя из этого, чем больше людей будут работать в белую, чем выше у них буде з\п- теб больше денег в пенсионном фонде.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Суб 17 сер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:18
greenozon написав:budivelnik
Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
тогда нужно сделать как в США. Школы содержат люди, через местные налоги, которые живут в этом районе. Чем лучше школа, тем лучше считается район и выше налог.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:49
Alex2007 написав: asti написав: Яша написав:
В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.
так всё же, аграрии летом тарятся или сливают валюту?
В былые времена, если ничего не путаю, именно аграрии активно тарились летом валютой.
[/quote]
Навіть не уявляю навіщо аграріям влітку зливати валюту?! Основні доходи аграріїв від осінніх культур - кукурудза, соняшник, соя... Їх активна фаза продажу і експорту починається з листопада.
Та й ранні зернові ніхто не поспішає продавати через низькі ціни. В цьому році вигідним виявилося вирощування озимого ріпаку. Хто багато засіяв, той отримав добрий прибуток!
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Додано: Суб 17 сер, 2019 09:07
EvgCapp написав: tumos написав: juristkostya написав:
это тайное знание вам ничего не даст, ибо основные массивы сельхозземель, представляющие интерес для потенциального инвестора получены совсем другим путём - в результате распаевания колхозов.
А распаевание делалось путём деления всей земли поровну между членами колхоза (с нюансами, но грубо - так) и площади на человека там совсем необязательно равны 2 гектарам.
Это понятно и попадает под:– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?
Говорим каждый день о земле, повторюсь:
1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.
2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.
3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..
Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі!
Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі, але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!
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Додано: Суб 17 сер, 2019 09:22
greenozon написав:budivelnik
Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
... а ще б добре було мати опцію он/офф ЄСВ
- отак клацнув "офф" і не платиш ЄСВ і ЧІТКО знаєш, що при виході на пенсію будеш мати дулю!
.... бо, отак пів життя платиш-платиш то ЄСВ, а при виході на пенсію все одно світить та сама дуля
.... ну, може трохи з маком у вигляді отих 2тис.грн/міс. - але кого ці копійки рятують?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 17 сер, 2019 09:28
Долярчик написав:
... а ще б добре було мати опцію он/офф ЄСВ
- отак клацнув "офф" і не платиш ЄСВ і ЧІТКО знаєш, що при виході на пенсію будеш мати дулю!
так уже изобрели такую кнопку: ты всю жизнь платишь ЕСВ, а тебе баццц нажали на кнопку и пенсионный возраст вместо 60 лет 62 года, и ты уже уверен, что до пенсии не доживешь. В особенности если ты мужчина.
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