Alex2007 написав:Я понятия не имею что будет, - то ли 22, то ли 32 Но тенденцию (на рост) поломали еще в конце весны (если не раньше). Если смотреть на график (особенно на межбанковский), то видно очень широкий (как для гривни) канал, в к-ром она движется с прошлой осени. Т.е. если б не было такого "размаха крыльями" - то можно было бы делать какие-то выводы и прогнозы, а так вообще ничего не понятно.
весною пробили висхідний канал, в якому грн. була із 2016 року а зломана тенденція на ріст, т.я. не було перехаю на останньому рості (вересень 2018) і в цьому році оновлені низа 2018р.
раз в Украине нет капитализма, то и ваш технический анализ не будет работать.
budivelnik написав:А хто тоді буде годувати пенсіонерів/бюджетників ?
с бюджетниками согласен. Хто? а вот пенсионеры получают свою пенсию как раз из отчислений работающих людей. исхоя из этого, чем больше людей будут работать в белую, чем выше у них буде з\п- теб больше денег в пенсионном фонде.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 17 сер, 2019 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Яша написав:В пятницу нерезы продали гривневых ОВГЗ на 300 млн.грн.
а кто тогда делает предложение на межбанке?
аграрии.
так всё же, аграрии летом тарятся или сливают валюту? В былые времена, если ничего не путаю, именно аграрии активно тарились летом валютой. [/quote] Навіть не уявляю навіщо аграріям влітку зливати валюту?! Основні доходи аграріїв від осінніх культур - кукурудза, соняшник, соя... Їх активна фаза продажу і експорту починається з листопада. Та й ранні зернові ніхто не поспішає продавати через низькі ціни. В цьому році вигідним виявилося вирощування озимого ріпаку. Хто багато засіяв, той отримав добрий прибуток!
juristkostya написав:это тайное знание вам ничего не даст, ибо основные массивы сельхозземель, представляющие интерес для потенциального инвестора получены совсем другим путём - в результате распаевания колхозов. А распаевание делалось путём деления всей земли поровну между членами колхоза (с нюансами, но грубо - так) и площади на человека там совсем необязательно равны 2 гектарам.
Это понятно и попадает под: – для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство; Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию: – для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?
Говорим каждый день о земле, повторюсь: 1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну. 2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49. 3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..
Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі! Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі, але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!
Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
... а ще б добре було мати опцію он/офф ЄСВ - отак клацнув "офф" і не платиш ЄСВ і ЧІТКО знаєш, що при виході на пенсію будеш мати дулю! .... бо, отак пів життя платиш-платиш то ЄСВ, а при виході на пенсію все одно світить та сама дуля .... ну, може трохи з маком у вигляді отих 2тис.грн/міс. - але кого ці копійки рятують?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... а ще б добре було мати опцію он/офф ЄСВ - отак клацнув "офф" і не платиш ЄСВ і ЧІТКО знаєш, що при виході на пенсію будеш мати дулю!
так уже изобрели такую кнопку: ты всю жизнь платишь ЕСВ, а тебе баццц нажали на кнопку и пенсионный возраст вместо 60 лет 62 года, и ты уже уверен, что до пенсии не доживешь. В особенности если ты мужчина.
Qwerty написав:Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :
Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05
И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !
Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!
Всегда относился к влошенцам в золото с предосторожностью, почти как к душевнобольным, и жизнь обычно неоднократно подтверждала это правило. Могу сделать исключение для миллиардеров, кому деньги некуда девать.
Вот график золота за последние 10 лет.
Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
При вложении тех же денег (30 000) на 10 лет хотя бы под 10% депо с ежегодной капитализацией имели бы гарантированный доход в 40 000 или финальную стоимость 70 000 а не 47 000. Гарантированный а не с горбами и ухабами очень напоминающий график стоимости тюльпана несколько сот лет тому назад.
Даже если считать рост с конца 90-х, будем считать, вдруг у вас тогда была машина времени и вы могли смотаться на 20 лет вперед узрить рост металла, и то вы смогли бы зарабоать больше чем золото стоило в лучшие времена а не сегодня. А что делать тем кто влошился на пиках 11-13 годов ? Как хотя бы вернуть свои ?
И это без доп затрат на хранение слитков , комиссии, опастности кражи / утери и т.п. Какой то нездоровый фетиш - не более того.
UPD Укрепляемся дальше - Киев 25,31
Qwerty написав:Добре, що ви не зробили свій аналіз починаючи з епохи царських червонців! Тут, якщо ви помітили, рух валюти аналізують навіть по годинно, можуть і за день, і з початку року... В окремих випадках можуть і починаючи з часу заснування гривні, але це в окремих дуже рідких випадках! А, ви чомусь на моє пояснення останнього періоду росту золота і бадьорості тих, хто в ньому саме зараз, видали мені майже весь історичний ракурс... Воно то так, але мова саме про нинішню ситуацію... Ви ж не думаєте, що всі нинішні володарі золотого тільця, купляли його 20 років назад? Он пан Ден заявляв, що придбав 3 кіло при ціні в 41,4... Порадійте за нього! А шо гривня наше все і ціни на все не змінились з 2013 року я вже чув з ваших коментарів! Сьогодні йду на футбол... Ціна квитка - 1000 гривень! В 2013 році була 200 гривень!
Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям. А вот на коротком тренде дела обстоят еще хуже - влошившимся в металл в 2011-13 сейчас вообще в минусе.
Тут один смешной писал - что главная цель перехода в доллар - "быть в долларе" и якобы начхать на текущий курс но вот что то недовольный вой нахватавшихся бакса аленей на сегодняшнем его укреплении говорит прямо об обратном. Врут же не краснея. Секта , впрочем такая же как "любителей" золота со своими пространными "аргументами", карбованцы они вспомнили с билетами на футбол, еще камхфету белочку вспомните , как тут уже делали, которая вроде бы подорожала - тот же уровень "аналитики".[/quote] Ну не можуть же всі на ціну яєць посилатись... До речі, а скільки вони там коштують нині?! Короткий тренд по золоту це обов`язково 2011-2013 рік?! А як справи у тих, хто вклався ну хоча б в 2017-2018 році чи на початку цього року?! Чи ваш рівень аналітики таке не допускає?! Лише про яйця! Дивіться не переборщіть з холестерином, бо він закупорює судини головного мозку... Потім таке в голову приходить!