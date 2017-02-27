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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24
communiq написав:
середній студент в IT заробляє 75к грн
- ЧУШЬ!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:56
akurt написав:НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СМАКОЛИКИЛьвів.
Субота 17 серпня. Самий центр. Праворуч від мене - знаменитий театр імені Марії Заньковецької (колись найбільша в Європі будівля театру). Я купую квитки на сьогоднішню виставу за романом мого улюбленого автора Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі"
. Початок о 19-00. Ряд 12. 150 гривень.
Ліворуч від мене - звичайні для Львова і не тільки - генделики, магазинчики та кіоски. Увагу привертає кафе "Дари моря" і оголошення: РАКИ свіжі та варені
. Гріх не зайти. Акуратні столики для відвідувачів, яких немає. Приємна пані у віконці кухні, звідки, мабуть, буде подавати клієнтам раків.
- Можна купити свіжих раків?
- Можна.
- А яка ціна?
- 60 гривень за 100 грамів.
- Це в якому смислі за 100 грамів?
- Набираємо живих раків - завжуємо і продаємо вам по ціні в 60 гривень за 100 грамів.
- Це в смислі 600 (ШІСТЬСОТ) гривень кілограм?
- Це в смислі 60 гривень за 100 грамів.
- Дякую.
х х хАнталія.
17 серпня. Самий центр. Павло - "наш" укрїнець, що мешкає в Анталії у власній 3-и кімнатній квартирі в комплексі із величзним плавальним басейном, сауною, хамамом та підземним паркінгом, замовляє раків. Я спілкуюся з ним за допомогою Вайберу.
В Анталії раків - живих великих - замовляють із доставкою на додому.
Ціна:
2 кг - 60 лір або 30 лір кг або 135 гривень кг.
4 кг - 100 лір або 25 лір кг або 112,50 гривень кг.
....за крок до зламаних думок ©
...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!
- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!
- оце реально бентежить!!!Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 17 сер, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:06
dima_beleb написав: budivelnik написав:
а вот пенсионеры получают свою пенсию как раз из отчислений работающих людей.
Пенсия военнослужащим, полицейским и ряду других категорий лиц выплачивается за счет средств Госбюджета. Кроме того, в силу дефицита ПФУ ему из года в год подкидывают дотации из Госбюджета более 100 млр. грн
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:22
tumos написав: dima_beleb написав: budivelnik написав:
а вот пенсионеры получают свою пенсию как раз из отчислений работающих людей.
Пенсия военнослужащим, полицейским и ряду других категорий лиц выплачивается за счет средств Госбюджета. Кроме того, в силу дефицита ПФУ ему из года в год подкидывают дотации из Госбюджета более 100 млр. грн
140 млрд, если мне не изменяет память.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:26
zzzzzz написав:
Кукуруза сегодня еще -3%
Странно, прогноз урожая подняли на 1,5% цены почти на 10% обвалились
Так, ціни не радують... Та й курс! А тут Будівельник так ненароком мудро пропонує ще господарствам крім сплати податків ще й взяти на себе повноваження і обов`язки держави і фінансувати всю інфраструктуру на селі!
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:41
Лично меня больше волнуют посадки (не картофельные).
Есть большая надежда, шо будуть не пугать а садить...
Уже надо! Хотя б одного..
Вспоминаю главного мчсника..
Наручники, пресса, арест - и тишина..
Вопрос - скоко ж с него несчастного сняли?
Если посадят снимающих - будет будущее.
А так-взагали...
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 17 сер, 2019 15:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52
дарий Зелёная психология. Кого-нибудь посадите, пускай без суда, пускай невиновный. При Порошенко никого не посадили не потому что он не хотел. Была демократия...
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Додано: Суб 17 сер, 2019 15:01
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Дай бог памяти...
https://телеграм.онлайн/#/im?p=u547671294_3046035597411489646
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дарий
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