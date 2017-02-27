- ЧУШЬ!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:56
... на правах вихідного - оф-топчик...
....за крок до зламаних думок ©
...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!
- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!
- оце реально бентежить!!!
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 17 сер, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:06
Пенсия военнослужащим, полицейским и ряду других категорий лиц выплачивается за счет средств Госбюджета. Кроме того, в силу дефицита ПФУ ему из года в год подкидывают дотации из Госбюджета более 100 млр. грн
Востаннє редагувалось tumos в Суб 17 сер, 2019 16:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:22
140 млрд, если мне не изменяет память.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:26
Так, ціни не радують... Та й курс! А тут Будівельник так ненароком мудро пропонує ще господарствам крім сплати податків ще й взяти на себе повноваження і обов`язки держави і фінансувати всю інфраструктуру на селі!
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лично меня больше волнуют посадки (не картофельные).
Есть большая надежда, шо будуть не пугать а садить...
Уже надо! Хотя б одного..
Вспоминаю главного мчсника..
Наручники, пресса, арест - и тишина..
Вопрос - скоко ж с него несчастного сняли?
Если посадят снимающих - будет будущее.
А так-взагали...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 17 сер, 2019 15:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52
дарий Зелёная психология. Кого-нибудь посадите, пускай без суда, пускай невиновный. При Порошенко никого не посадили не потому что он не хотел. Была демократия...
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:01
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Дай бог памяти...
"Демократия-плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало-Черчиль "
Не считая гораздо худших периодически происходящих экспериментов.
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:11
Средний студент - $3000? Бред, конечно.
Это зарплата квалифицированного сениора в хорошей фирме.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Суб 17 сер, 2019 16:10
Демократия не мешает посадкам (и не только картофеля). Но требует более высокой квалификации садящих и более качественной подготовки посадочных материалов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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