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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1816181718181819

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:14

ЛАД
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дарий
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дарий :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:емократия не мешает посадкам (и не только картофеля). Но требует более высокой квалификации садящих и более качественной подготовки посадочных материалов.


Вот где собака зарыта...
:lol:
дарий
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