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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1816181718181819

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:14

ЛАД
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дарий
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дарий :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:емократия не мешает посадкам (и не только картофеля). Но требует более высокой квалификации садящих и более качественной подготовки посадочных материалов.


Вот где собака зарыта...
:lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:33

  дарий написав:2805
Дай бог памяти...
"Демократия-плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало-Черчиль " :D
Не считая гораздо худших периодически происходящих экспериментов. :!:


Такой вариант не встречали ?

"Никто не притворяется, что демократия — идеал или ответ на все вопросы. Действительно, утверждалось, что демократия является наихудшей формой правления за исключением всех тех других форм, которые применялись время от времени; однако, в нашей стране распространено мнение, что править должен народ, править продолжительно, и что именно общественное мнение, выражаемое всеми конституционными способами, должно оформлять, направлять и контролировать действия министров, которые являются их слугами, а не хозяевами".
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:40

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.

плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.

Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри... Ви хоч догадуєтесь коли йде збирання кукурудзи в нашій країні?! Чи «грузітє апєльсіни бочкамі»... У вашому випадку розумніше не давати поради сільгоспвиробникам! Ну і до всього поцікавитись що таке контракти, що таке логістика, пропускна здатність портів і багато чого іншого, що не дає можливість застосувати ваші такі цінні поради!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:50

  Binimovich написав:
buratinyo написав:
  zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.

плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.
С зернохранилищами у нас совсем беда, я считаю. Если есть другая инфа, поделитесь, где, и каких объемов построили новые?

Украине можно было бы выгодно играть на мировой ценовой конъюнктуре цен на зерновые культуры, будь у нас в достаточном количестве новые элеваторы.

Ви абсолютно праві! Маса урожаю втрачається саме через недостатність елеваторних потужностей для сушіння і приймання кукурудзи в жовтні-листопаді кожного року! Через високу дохідність саме кукурудзи і соняшника їх площі значно збільшились, що призвело до збільшення валового урожаю... Багато площ залишаються неприбраними до весни!
Також недостатня кількість зерновозів на залізниці, та й портова інфраструктура бажає покращення!
Агрохолдинги будують нові об’єкти, той же «Кернел», «Нібулон», «Астарта» і деякі фермери розміщують у себе сушарки, але ситуація дійсно в осінні місяці критична... Черги до сушильних комплексів бувають дуже солідними, що не дає нормально працювати збиральній техніці!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Агрохолдинги будують нові об’єкти, той же «Кернел», «Нібулон», «Астарта» і деякі фермери розміщують у себе сушарки, але ситуація дійсно в осінні місяці критична... Черги до сушильних комплексів бувають дуже солідними, що не дає нормально працювати збиральній техніці!


Прикольно..
Может, для старта пенсов накормите?
100 буханок на пенсию маловато, блин.
Родичи, таки...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:05

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:buratinyo
насчет урожайности смотрите мой последний пост ( рост в среднем по палате +8--10% )

Я видел. Но у вас данные далекие от реальности. Возможно таким образом (существенным приукрашением реальной ситуации) зернотрейдеры пытаются сохранить экспортные цены от чрезмерного падения - типа, урожай не такой большой, бла-бла-бла. :)

Но реальные объемы знают только производители. А работники даже на глаз могут оценить урожайность и его качество намного точнее, чем журналисты, который публикуют то, что им сказали. И работники утверждают все как один - урожайность в этом году очень высока. Конечно, не официально.

Змішались в кучу коні й люди... Навіщо зернотрейдерам занижувати урожай в Україні?! Чим нижчий урожай тим завжди вищі ціни для закупівлі! Тобто, з ваших слів зернотрейдери занижують урожай щоб витратити більше своїх коштів для закупівлі зерна?! А на рахунок цін на світових біржах, то я думаю ви чули про таку річ як ф’ючерси?!
На рахунок визначити на глаз якість зерна, то посміявся... Тоді б і лабораторій не потрібно було б! А так з кожної машини беруть аналіз і визначають точну якість зерна! На глаз не вийде!
Які работніки вам щось утвєрждают?! Всі работніки всіх господарств України?! Це коли вони варену кукурудзу продають на базарі?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вернемся к нашим баранам.
Основные экспортеры уже не металлисты, а аграрии.
Они же основные покупатели зеленого по реализации.
Правда их уже подкинули при весеннем расчете па 26...
Но то таке.
Пшеницы много в миру, будет боротьба.
Остался вопрос курса бакса при увядании нерезов.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:20

  ЛАД написав:
  дарий написав:2805
Дай бог памяти...
"Демократия-плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало-Черчиль " :D
Не считая гораздо худших периодически происходящих экспериментов. :!:

Демократия не мешает посадкам (и не только картофеля). Но требует более высокой квалификации садящих и более качественной подготовки посадочных материалов.

... але маємо що маємо...
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