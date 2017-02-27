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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 18:11
Qwerty написав:
Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...
Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо!
Демократия, однако.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:16
greenozon написав:budivelnik
Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
школи - місцеві громади,
інфраструктура - місцеві громади, і трохи держава, якщо це транспортні коридори
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:20
Qwerty написав: EvgCapp написав: tumos написав:
Это понятно и попадает под:– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?
Говорим каждый день о земле, повторюсь:
1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.
2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.
3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..
Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі!
Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі,
але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!
от чомусь в Польщі не такий і "вільний ринок землі", чому не зробити "як в Польщі"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:28
flyman написав: greenozon написав:budivelnik
Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?
школи - місцеві громади,
інфраструктура - місцеві громади, і трохи держава, якщо це транспортні коридори
Трохи ? вы смеетесь ? Мост имеет областное и государственное значение .
Цена ремонт 100 млн , бюджет города на год 80 млн .
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:04
дарий написав: Qwerty написав:
Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...
Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо!
Демократия, однако.
Есть мнение, что это с украинцами что-то не в порядке
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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